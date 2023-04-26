https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-البرهان-وافق-مبدئيا-على-إمكانية-إجراء-محادثات-مع-حميدتي-1076331381.html

إعلام: البرهان وافق مبدئيا على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي

إعلام: البرهان وافق مبدئيا على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي

أعلن وزير خارجية دولة جنوب السودان، دينق داو، اليوم الأربعاء، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وافق "مبدئيا" على إمكانية إجراء محادثات مع قائد قوات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T16:12+0000

2023-04-26T16:12+0000

2023-04-26T16:28+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg

وقال داو، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير "قدم اقتراحا لعقد اجتماع بين البرهان ودقلو" دون تحديد مكان اللقاء.وأضاف: "رئيسنا طلب من البرهان إمكانية إجراء لقاء مع دقلو أو ممثل عنه"، مؤكدا أن سلفاكير مستعد لزيارة الخرطوم في أي وقت.وأشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن سلفاكير "يحاول الوصول إلى دقلو لعرض إمكانية اللقاء مع البرهان".وبحسب وزير الخارجية، فإن سلفاكير دعا الطرفين إلى تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة في السودان.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230426/السيسي-أؤكد-دعم-مصر-الكامل-للشعب-السوداني-الشقيق-في-الأزمة-التي-يمر-بها-1076330313.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار