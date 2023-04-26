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https://sputnikarabic.ae/20230426/البنتاغون-يعتزم--إجراء-اختبار-جهد-لأنظمته-1076298532.html
البنتاغون يعتزم إجراء اختبار جهد لأنظمته
البنتاغون يعتزم إجراء اختبار جهد لأنظمته
صرحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، اليوم الأربعاء، أن البنتاغون يخطط لإجراء "اختبار جهد" لأنظمته بعد تسرب الوثائق السرية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:59+0000
2023-04-26T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
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وقالت هيكس إن الوكالة تعمل على "اختبار جهد" للأنظمة التي من خلالها يعالج الجيش الأمريكي المعلومات السرية.وجاء في سياق الحديث: "الهدف هو تمكين تبادل المعلومات الاستخبارية، مع التأكد من عدم وجود التجسس أو تهديد داخلي".و أضافت هيكس إن تداعيات التسريب الأخير "صعبة" على الأمن القومي. وأن البنتاغون بحاجة إلى "المضي إلى وسط أشد إغلاقا"، مشيرة إلى أن الوكالة اتخذت بالفعل خطوات لتقليل توزيع المواد السرية على الجيش، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ.ويحقق البنتاغون في تسريب على شبكة التواصل الاجتماعي لوثايق تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتقويتها.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الوثائق مؤرخة في أوائل مارس/آذار والتي وزعت في "قنوات تلغرام روسية موالية للحكومة".وأكدت أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عن ما حدث بأنها كبيرة.وكان البنتاغون قد خاطب "ريا نوفستي" سابقا أنهم يدرسون المعلومات حول التسريب.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول التسريب، إن روسيا الاتحاية ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراعورفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة على الإنترنت، وقال إنه ليس مستعدًا بعد لإعلان نظرية حول كيف تم تنظيم التسريب، وأن وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا في الحادث.وكان قد اعتقل جاك تيكسيرا، جندي الحرس الوطني في سلاح الجو الأمريكي، في 13 أبريل/نيسان على حلفية التسريب.ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن تيكسيرا وجد الصراع في أوكرانيا "محبطا"، واعتقد أن موسكو وكييف "يجب أن يكون بينهما قواسم مشتركة أكثر مما يفصل بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230421/وثائق-البنتاغون-المسربة-واشنطن-عرضت-على-كييف-الانسحاب-من-أرتيموفسك-1076140285.html
https://sputnikarabic.ae/20230419/سلاح-الجو-الأمريكي-يعلق-مهمة-وحدة-الاستخبارات-التي-تسربت-منها-وثائق-البنتاغون-1076067111.html
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العالم, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
العالم, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا

البنتاغون يعتزم إجراء اختبار جهد لأنظمته

08:59 GMT 26.04.2023
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
CC0 / /
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، اليوم الأربعاء، أن البنتاغون يخطط لإجراء "اختبار جهد" لأنظمته بعد تسرب الوثائق السرية.
وقالت هيكس إن الوكالة تعمل على "اختبار جهد" للأنظمة التي من خلالها يعالج الجيش الأمريكي المعلومات السرية.
وجاء في سياق الحديث: "الهدف هو تمكين تبادل المعلومات الاستخبارية، مع التأكد من عدم وجود التجسس أو تهديد داخلي".
و أضافت هيكس إن تداعيات التسريب الأخير "صعبة" على الأمن القومي. وأن البنتاغون بحاجة إلى "المضي إلى وسط أشد إغلاقا"، مشيرة إلى أن الوكالة اتخذت بالفعل خطوات لتقليل توزيع المواد السرية على الجيش، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ.
ويحقق البنتاغون في تسريب على شبكة التواصل الاجتماعي لوثايق تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتقويتها.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الوثائق مؤرخة في أوائل مارس/آذار والتي وزعت في "قنوات تلغرام روسية موالية للحكومة".
وأكدت أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عن ما حدث بأنها كبيرة.
وكان البنتاغون قد خاطب "ريا نوفستي" سابقا أنهم يدرسون المعلومات حول التسريب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول التسريب، إن روسيا الاتحاية ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع
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ورفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة على الإنترنت، وقال إنه ليس مستعدًا بعد لإعلان نظرية حول كيف تم تنظيم التسريب، وأن وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا في الحادث.
وكان قد اعتقل جاك تيكسيرا، جندي الحرس الوطني في سلاح الجو الأمريكي، في 13 أبريل/نيسان على حلفية التسريب.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن تيكسيرا وجد الصراع في أوكرانيا "محبطا"، واعتقد أن موسكو وكييف "يجب أن يكون بينهما قواسم مشتركة أكثر مما يفصل بينهما.
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