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https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يؤكد-أن-عمر-البشير-لا-يزال-محتجزا-في-مستشفى-عسكري-تحت-حراسة-الشرطة-القضائية-1076298353.html
الجيش السوداني يؤكد أن عمر البشير لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
الجيش السوداني يؤكد أن عمر البشير لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس السابق عمر البشير، لم يهرب من سجن كوبر كما أشيع أخيرا، وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:53+0000
2023-04-26T08:59+0000
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وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية".وأوضح البيان، أن "هؤلاء المتهمين هم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح"، مضيفًا أن "هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة".وذكرت أنها "تصدر هذه التوضيحات سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس".وشددت القوات المسلحة السودانية على أن "موقفها سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد أولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان".وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصدرين في مستشفى عسكري في العاصمة السودانية، قولهما إن "الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل/ نيسان الجاري".يأتي هذا بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.وأعلن أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.وفي بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، دعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة، وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات .الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر
https://sputnikarabic.ae/20230425/بيان-لقيادات-نظام-البشير-المعتقلين-في-سجن-كوبر-اتخذنا-قرارا-بحماية-أنفسنا-بعد-مغادرة-السجن-1076284261.html
https://sputnikarabic.ae/20230426/وكالة-الرئيس-السوداني-السابق-عمر-البشير-نقل-من-السجن-إلى-مستشفى-عسكري-قبل-اندلاع-الاشتباكات-1076291733.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, عمر البشير, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, عمر البشير, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش السوداني يؤكد أن عمر البشير لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية

08:53 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 26.04.2023)
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo
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أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس السابق عمر البشير، لم يهرب من سجن كوبر كما أشيع أخيرا، وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة".
وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية".
وأوضح البيان، أن "هؤلاء المتهمين هم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح"، مضيفًا أن "هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة".
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
بيان لقيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر: اتخذنا قرارا بحماية أنفسنا بعد مغادرة السجن
أمس, 22:03 GMT
وذكرت أنها "تصدر هذه التوضيحات سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس".
وشددت القوات المسلحة السودانية على أن "موقفها سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد أولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان".
وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصدرين في مستشفى عسكري في العاصمة السودانية، قولهما إن "الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل/ نيسان الجاري".
يأتي هذا بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
إعلام: الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات
07:45 GMT
وأعلن أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.
وفي بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، دعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة، وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.
وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات .الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر
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