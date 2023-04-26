https://sputnikarabic.ae/20230426/وكالة-الرئيس-السوداني-السابق-عمر-البشير-نقل-من-السجن-إلى-مستشفى-عسكري-قبل-اندلاع-الاشتباكات-1076291733.html

إعلام: الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات

إعلام: الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن "الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات". 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T07:45+0000

2023-04-26T07:45+0000

2023-04-26T08:42+0000

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين في مستشفى عسكري في العاصمة السودانية، قولهما إن "الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل/ نيسان الجاري".يأتي هذا بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.وأعلن أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.وفي بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، دعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة، وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230426/تصويت-ماذا-تتوقع-أن-يكون-مصير-عمر-البشير-بعد-خروجه-من-السجن؟-1076293348.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-السوداني-القوات-المسلحة-لا-علاقة-لها-بأحمد-هارون-ولا-بحزبه-السياسي---1076285189.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, عمر البشير, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي