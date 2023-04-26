https://sputnikarabic.ae/20230426/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تدعم-أيا-من-أطراف-النزاع-في-السودان-1076291210.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم أيا من أطراف النزاع في السودان

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم أيا من أطراف النزاع في السودان

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن واشنطن لا تدعم أيًا من أطراف النزاع في السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T07:23+0000

2023-04-26T07:23+0000

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وأضاف وربيرغ لموقع "I24": "بالرغم من عدم وجود أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد العمل معه ودعم شعبه".وعن فرض عقوبات على طرفي النزاع، أوضح وربيرغ أنه "ما زال من المبكر الخوض في الحديث عن هذه الأمور".وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الطرفين، وتؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في كل أنحاء البلاد.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, العالم, الأخبار