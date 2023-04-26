https://sputnikarabic.ae/20230426/روسيا-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-مستقبل-صفقة-الحبوب-1076306608.html
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:08+0000
2023-04-26T11:08+0000
2023-04-26T11:08+0000
حبوب
أسمدة
روسيا
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وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وأشار في حديثه مع الصحفيين، أن "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق".وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
حبوب, أسمدة, روسيا
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
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قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.
وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا
في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".
وأشار في حديثه مع الصحفيين، أن "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق".
وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة
على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.