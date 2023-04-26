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https://sputnikarabic.ae/20230426/روسيا-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-مستقبل-صفقة-الحبوب-1076306608.html
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب
قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:08+0000
2023-04-26T11:08+0000
حبوب
أسمدة
روسيا
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وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".وأشار في حديثه مع الصحفيين، أن "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق".وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
https://sputnikarabic.ae/20230426/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يتدرب-على-تنفيذ-إنزال-على-سواحل-إقليم-بريمورسكي-1076303340.html
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حبوب, أسمدة, روسيا
حبوب, أسمدة, روسيا

روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مستقبل صفقة الحبوب

11:08 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov /  / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov /
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قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.
وأفاد غاتيلوف للصحفين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، بأن "تصرفات أوكرانيا في ميناء أوديسا تهدد تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو، لكن روسيا لم تتخذ أي قرارات بعد".
وأشار في حديثه مع الصحفيين، أن "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق".
سفينة مضادة للغواصات كبيرة الأميرال بانتيلييف (وسط الصورة) ومركب شراعي ناديجدا (يمين الصورة) وسفن أسطول المحيط الهادئ في خليج القرن الذهبي في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
أسطول المحيط الهادئ الروسي يتدرب على تنفيذ إنزال على سواحل إقليم بريمورسكي
10:11 GMT
وتنص اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
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