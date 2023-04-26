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الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مستشار-زيلينسكي-أوكرانيا-لديها-الحق-في-تدمير-كل-شيء-في-القرم-ودونباس-1076286654.html
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس
قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لديها الحق القانوني" لتدمير كل شيء في شبه جزيرة القرم وجمهوريات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T02:31+0000
2023-04-26T02:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأول أمس الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن وثائق مسربة للمخابرات الأمريكية، أن أوكرانيا كانت تخطط لتنفيذ ضربات داخل روسيا في 24 فبراير/شباط، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها وافقت على تأجيل الخطط بناءً على طلب الولايات المتحدة.وقال بودولياك في ظهور تلفزيوني على قناة أوكرانية: "لماذا ستفعل أوكرانيا، التي تعتمد بالكامل اليوم على التعاون الكامل مع الشركاء فيما يتعلق بالأسلحة وكيفية استخدامها، وما هي المهمة العسكرية التي سنحققها بضربة واحدة [في موسكو]؟ لدينا أهدافنا الأولوية... ما يضمنه القانون الدولي لنا، وهو الحق القانوني في تدمير كل شيء على أراضي شبه جزيرة القرم ومناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. لا يوجد هنا أي مطالبة قانونية ضدنا".وأضاف المستشار أن الضربات التي تستهدف موسكو لن تساهم في حل الصراع في أوكرانيا.وفي بداية شهر أبريل، تم تسريب أكثر من 100 وثيقة سرية لحكومة الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر على ما يبدو وثائق استخباراتية حساسة حول حالة الجيش الأوكراني وجهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيزه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسى-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076285944.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1076285071.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس

02:31 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لديها الحق القانوني" لتدمير كل شيء في شبه جزيرة القرم وجمهوريات دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأول أمس الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن وثائق مسربة للمخابرات الأمريكية، أن أوكرانيا كانت تخطط لتنفيذ ضربات داخل روسيا في 24 فبراير/شباط، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها وافقت على تأجيل الخطط بناءً على طلب الولايات المتحدة.
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسى يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
00:18 GMT
وقال بودولياك في ظهور تلفزيوني على قناة أوكرانية: "لماذا ستفعل أوكرانيا، التي تعتمد بالكامل اليوم على التعاون الكامل مع الشركاء فيما يتعلق بالأسلحة وكيفية استخدامها، وما هي المهمة العسكرية التي سنحققها بضربة واحدة [في موسكو]؟ لدينا أهدافنا الأولوية... ما يضمنه القانون الدولي لنا، وهو الحق القانوني في تدمير كل شيء على أراضي شبه جزيرة القرم ومناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. لا يوجد هنا أي مطالبة قانونية ضدنا".
وأضاف المستشار أن الضربات التي تستهدف موسكو لن تساهم في حل الصراع في أوكرانيا.
وفي بداية شهر أبريل، تم تسريب أكثر من 100 وثيقة سرية لحكومة الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر على ما يبدو وثائق استخباراتية حساسة حول حالة الجيش الأوكراني وجهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيزه.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
أمس, 23:09 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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