https://sputnikarabic.ae/20230426/مستشار-زيلينسكي-أوكرانيا-لديها-الحق-في-تدمير-كل-شيء-في-القرم-ودونباس-1076286654.html

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لديها الحق القانوني" لتدمير كل شيء في شبه جزيرة القرم وجمهوريات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T02:31+0000

2023-04-26T02:31+0000

2023-04-26T02:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

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وأول أمس الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن وثائق مسربة للمخابرات الأمريكية، أن أوكرانيا كانت تخطط لتنفيذ ضربات داخل روسيا في 24 فبراير/شباط، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها وافقت على تأجيل الخطط بناءً على طلب الولايات المتحدة.وقال بودولياك في ظهور تلفزيوني على قناة أوكرانية: "لماذا ستفعل أوكرانيا، التي تعتمد بالكامل اليوم على التعاون الكامل مع الشركاء فيما يتعلق بالأسلحة وكيفية استخدامها، وما هي المهمة العسكرية التي سنحققها بضربة واحدة [في موسكو]؟ لدينا أهدافنا الأولوية... ما يضمنه القانون الدولي لنا، وهو الحق القانوني في تدمير كل شيء على أراضي شبه جزيرة القرم ومناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. لا يوجد هنا أي مطالبة قانونية ضدنا".وأضاف المستشار أن الضربات التي تستهدف موسكو لن تساهم في حل الصراع في أوكرانيا.وفي بداية شهر أبريل، تم تسريب أكثر من 100 وثيقة سرية لحكومة الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر على ما يبدو وثائق استخباراتية حساسة حول حالة الجيش الأوكراني وجهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيزه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم