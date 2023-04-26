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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/وزارة-الدفاع-المجرية-تدعو-إلى-توخي-الحذر-بشأن-توسع-الناتو-1076344457.html
وزارة الدفاع المجرية تدعو إلى توخي الحذر بشأن توسع "الناتو"
وزارة الدفاع المجرية تدعو إلى توخي الحذر بشأن توسع "الناتو"
دعت وزارة الدفاع المجرية، يوم الأربعاء، إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T23:47+0000
2023-04-26T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حلف النتو
المجر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وأدلى وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي-بوبروفنيتسكي، بتصريحاته هذه أمام زملائه من دول "مجموعة بوخارست 9"، داعياً إياهم إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف الناتو.وقال سالاي-بوبروفنيتسكي: "تدعم المجر سياسة الأبواب المفتوحة (في مسألة توسيع الناتو)، لكنها تدعو شركائها إلى التوخي من الحذر".وأضاف: "يمكن اتخاذ جميع القرارات في هذا الصدد فقط إذا تم الامتثال الكامل لشروط الدول المتقدمة، وأيضاً إذا توصلت الدول الحليفة في الناتو إلى اتفاق كامل. كما أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً أكثر أهمية في مجال الأمن والدفاع. والمجر مهتمة باتحاد أوروبي يعتمد على دول قوية وطنية".وشدد وزير الدفاع المجري على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعا إلى تقديم الدعم لدول البلقان الغربية في هذا الصدد.وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الجاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230410/بعد-توسع-الناتو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-على-حل-المسائل-المتعلقة-بحماية-حدود-البلاد-1075726624.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/البرلمان-المجري-يقترح-استخدام-حق-الفيتو-ضد-توسع-الناتو-1074194881.html
المجر
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حلف النتو, المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
حلف النتو, المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

وزارة الدفاع المجرية تدعو إلى توخي الحذر بشأن توسع "الناتو"

23:47 GMT 26.04.2023
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Photo / NATO
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دعت وزارة الدفاع المجرية، يوم الأربعاء، إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأدلى وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي-بوبروفنيتسكي، بتصريحاته هذه أمام زملائه من دول "مجموعة بوخارست 9"، داعياً إياهم إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف الناتو.
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وقال سالاي-بوبروفنيتسكي: "تدعم المجر سياسة الأبواب المفتوحة (في مسألة توسيع الناتو)، لكنها تدعو شركائها إلى التوخي من الحذر".
وأضاف: "يمكن اتخاذ جميع القرارات في هذا الصدد فقط إذا تم الامتثال الكامل لشروط الدول المتقدمة، وأيضاً إذا توصلت الدول الحليفة في الناتو إلى اتفاق كامل. كما أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً أكثر أهمية في مجال الأمن والدفاع. والمجر مهتمة باتحاد أوروبي يعتمد على دول قوية وطنية".
وشدد وزير الدفاع المجري على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعا إلى تقديم الدعم لدول البلقان الغربية في هذا الصدد.
وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الجاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.
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وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.
هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.
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