https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الخارجية-التركي-بلادنا-باتت-علامة-فارقة-في-الوساطة-الدولية-1076341960.html
وزير الخارجية التركي: بلادنا باتت علامة فارقة في الوساطة الدولية
وزير الخارجية التركي: بلادنا باتت علامة فارقة في الوساطة الدولية
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا باتت علامة فارقة في مجال الوساطة وحل الخلافات العالقة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:16+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات تشاووش أوغلو جاءت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الغرفة الصناعية والتجارية لولاية أنطاليا، ضمن إطار حملته الانتخابية.وذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده باتت في السنوات الأخيرة موضع ثقة الكثير من دول العالم، موضحا أن "دور الوساطة الذي قامت به تركيا في الأزمة الروسية الأوكرانية حظي باحترام وتقدير العالم بأسره".وأشاد مولود تشاووش أوغلو بأداء الاقتصاد التركي، خاصة بعد تجاوز دخل الفرد السنوي 10 آلاف دولار، وأن الصادرات التركية السنوية تجاوزت 254 مليار دولار.وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده قامت، خلال الأعوام الأخيرة، بتطبيع علاقاتها مع دول عدة رئيسية أهمها مصر وإسرائيل، منوّها إلى أن "الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال".وفي سياق متصل، أعلن مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء الماضي، أن بلاده تتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار، مشيرا إلى أن أنقرة تعتزم إجلاء رعاياها من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد.وقال تشاووش أوغلو، خلال خطاب له في أنطاليا: "نتواصل مع الطرفين المتنازعين في السودان من أجل إنهاء الاشتباكات، وسنقوم بإجلاء رعايانا من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد"، مضيفًا أن تركيا "ليست طرفًا في النزاع الدائر في السودان".
https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-موعد-اجتماع-ضروري-بين-أردوغان-والأسد-1076242125.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
وزير الخارجية التركي: بلادنا باتت علامة فارقة في الوساطة الدولية
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا باتت علامة فارقة في مجال الوساطة وحل الخلافات العالقة.
وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات تشاووش أوغلو جاءت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الغرفة الصناعية والتجارية لولاية أنطاليا، ضمن إطار حملته الانتخابية.
وذكر وزير الخارجية التركي
، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده باتت في السنوات الأخيرة موضع ثقة الكثير من دول العالم، موضحا أن "دور الوساطة الذي قامت به تركيا في الأزمة الروسية الأوكرانية حظي باحترام وتقدير العالم بأسره".
وأشاد مولود تشاووش أوغلو بأداء الاقتصاد التركي، خاصة بعد تجاوز دخل الفرد السنوي 10 آلاف دولار، وأن الصادرات التركية السنوية تجاوزت 254 مليار دولار.
وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده قامت، خلال الأعوام الأخيرة، بتطبيع علاقاتها مع دول عدة رئيسية أهمها مصر وإسرائيل، منوّها إلى أن "الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال".
وفي سياق متصل، أعلن مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء الماضي، أن بلاده تتواصل
مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار، مشيرا إلى أن أنقرة تعتزم إجلاء رعاياها من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد.
وقال تشاووش أوغلو، خلال خطاب له في أنطاليا: "نتواصل مع الطرفين المتنازعين في السودان من أجل إنهاء الاشتباكات، وسنقوم بإجلاء رعايانا من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد"، مضيفًا أن تركيا "ليست طرفًا في النزاع الدائر في السودان".