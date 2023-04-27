https://sputnikarabic.ae/20230427/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تبرم-صفقة-لشراء-15-طائرة-من-بوينغ-وإيرباص-1076387868.html
الخطوط الجوية الجزائرية تبرم صفقة لشراء 15 طائرة من بوينغ وإيرباص
الخطوط الجوية الجزائرية تبرم صفقة لشراء 15 طائرة من بوينغ وإيرباص
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن صفقة لشراء 15 طائرة من شركتي "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T18:21+0000
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وذكرت وثيقة صادرة عن الشركة الحكومية، اليوم الخميس، أنه "في إطار خطط تحديث أسطول الشركة، تم توقيع اتفاقية مع الشركتين الأمريكية والأوروبية".وتتضمن الصفقة "شراء 8 طائرات بوينغ 737-9 ماكس بسعة مقاعد تراوح من 170 إلى 210 مقاعد"، بحسب صحيفة "النهار".وعن حصة شركة "إيرباص" من الصفقة، أوضحت الوثيقة أنها "7 طائرات من بينها 5 من طرازA 330-900 بسعة مقاعد من 280 إلى 320، وطائرتان من طراز A 350-1000 بسعة 350 إلى 450 مقعدا".وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية، إلى أنه سيتم إيجار 10 طائرات لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير، لحين استكمال صناعة الطائرات الـ 15 الجديدة.ووافقت الرئاسة الجزائرية، في الصيف الماضي، على أن تحدث الشركة الحكومية أسطولها بشراء 15 طائرة جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزيرا-الطاقة-الجزائري-والسوري-يبحثان-فرص-الاستثمار-في-المحروقات--1076363530.html
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الأخبار, العالم العربي, الجزائر, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم العربي, الجزائر, أخبار العالم الآن
الخطوط الجوية الجزائرية تبرم صفقة لشراء 15 طائرة من بوينغ وإيرباص
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن صفقة لشراء 15 طائرة من شركتي "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية.
وذكرت وثيقة صادرة عن الشركة الحكومية، اليوم الخميس، أنه "في إطار خطط تحديث أسطول الشركة، تم توقيع اتفاقية مع الشركتين الأمريكية والأوروبية".
وتتضمن الصفقة "شراء 8 طائرات بوينغ 737-9 ماكس بسعة مقاعد تراوح من 170 إلى 210 مقاعد"، بحسب صحيفة
"النهار".
وعن حصة شركة "إيرباص" من الصفقة، أوضحت الوثيقة أنها "7 طائرات من بينها 5 من طرازA 330-900 بسعة مقاعد من 280 إلى 320، وطائرتان من طراز A 350-1000 بسعة 350 إلى 450 مقعدا".
وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية، إلى أنه سيتم إيجار 10 طائرات لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير، لحين استكمال صناعة الطائرات الـ 15 الجديدة.
ووافقت الرئاسة الجزائرية
، في الصيف الماضي، على أن تحدث الشركة الحكومية أسطولها بشراء 15 طائرة جديدة.