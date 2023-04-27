https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-الخارجية-اليمني-مستعدون-لمحادثات-سلام-جادة-مع-أنصار-الله-1076386946.html

وزير الخارجية اليمني: مستعدون لمحادثات سلام جادة مع "أنصار الله"

وزير الخارجية اليمني: مستعدون لمحادثات سلام جادة مع "أنصار الله"

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، استعداد حكومته للانخراط في محادثات سلام مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، لإنهاء الصراع المستمر على... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T17:21+0000

2023-04-27T17:21+0000

2023-04-27T17:21+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال بن مبارك، عبر "تويتر"، إنه "أجرى نقاشًا خلال اتصال هاتفي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل فينيالس؛ بشأن الوضع السياسي في اليمن، والعرض المقترح لخطة السلام في اليمن".وأضاف: "جددت التأكيد، على استعداد الحكومة للانخراط في محادثات جادة، لتحقيق سلام مستدام، على أساس المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرار 2216)".ويشهد اليمن تهدئة هشة، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وتنفذ الحكومة اليمنية، مدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وبات نحو 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-خارجية-لبنان-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-سيكون-له-انعكاسات-على-لبنان-واليمن-والقضية-الفلسطينية-1076355945.html

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العالم العربي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار