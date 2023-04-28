https://sputnikarabic.ae/20230428/الرئيس-الإيراني-أعداؤنا-يثيرون-الشائعات-لبث-الذعر-وزرع-الخيبة-بيننا-1076407851.html
الرئيس الإيراني: أعداؤنا يثيرون الشائعات لبث الذعر وزرع الخيبة بيننا
الرئيس الإيراني: أعداؤنا يثيرون الشائعات لبث الذعر وزرع الخيبة بيننا
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من وصفهم بـ "الأعداء"، بالعمل على إثارة الشائعات من أجل "بث الذعر وزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني". 28.04.2023, سبوتنيك عربي
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، قال رئيسي: "العدو يعمل وراء إثارة الشائعات بهدف بث الذعر وزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أن دافع أعداء إيران في ذلك أنهم "لا يروق لهم أي تقدم يحققه الشعب الايراني".واستدرك رئيسي قائلا: "إلا أن أبناء شعبنا يعرفون الأعداء ويعرفون طريق تجاوز هذه الفتن"، على حد تعبيره.تصريحات الرئيس الإيراني جاءت، اليوم الجمعة، أمام حشد من أهالي مدينة تشادكان في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران.وأكد أن "الأمن يضمن تحقيق التنمية والتقدم"، مشددًا على أن إيران لن تتحمل انعدام الأمن في المنطقة لأن الأمن والهدوء يضمنان الجهود الرامية لضمان حياة كريمة".طالع أيضا: الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان ويؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيس-الإيراني-المشاركة-في-تظاهرات-يوم-القدس-تجسيد-لوحدة-وتلاحم-الأمة-الإسلامية-1075907397.html
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أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الإيراني: أعداؤنا يثيرون الشائعات لبث الذعر وزرع الخيبة بيننا
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اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من وصفهم بـ "الأعداء"، بالعمل على إثارة الشائعات من أجل "بث الذعر وزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني".
وحسب تصريحات
نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، قال رئيسي: "العدو يعمل وراء إثارة الشائعات بهدف بث الذعر وزرع الخيبة بين أبناء الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أن دافع أعداء إيران في ذلك أنهم "لا يروق لهم أي تقدم يحققه الشعب الايراني".
واستدرك رئيسي قائلا
: "إلا أن أبناء شعبنا يعرفون الأعداء ويعرفون طريق تجاوز هذه الفتن"، على حد تعبيره.
تصريحات الرئيس الإيراني جاءت، اليوم الجمعة، أمام حشد من أهالي مدينة تشادكان في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران.
ووصف رئيسي شعبه بأنه "يتحلى باليقظة ويعرف من هو صديقه ومن يضمر الشر له"، مضيفًا: "الأجيال القادمة ستجد طريقه الصحيح بفضل الثورة الإسلامية، وذلك رغم مؤامرات الأعداء وسعيهم وراء اثارة الفتن"، حسب قوله.
وأكد أن "الأمن يضمن تحقيق التنمية والتقدم"، مشددًا على أن إيران لن تتحمل انعدام الأمن في المنطقة لأن الأمن والهدوء يضمنان الجهود الرامية لضمان حياة كريمة".