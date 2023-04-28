https://sputnikarabic.ae/20230428/مرتضى-منصور-يعلن-عزمه-حسم-قرار-مشاركة-الزمالك-في-السوبر-المصري-1076415259.html
مرتضى منصور يعلن عزمه حسم قرار مشاركة الزمالك في السوبر المصري
مرتضى منصور يعلن عزمه حسم قرار مشاركة الزمالك في السوبر المصري
قالت تقارير إعلامية إن مجلس إدارة فريق الزمالك لكرة القدم سوف يعقد اجتماعا الأحد المقبل لحسم قرار مشاركته في كأس السوبر أمام فريق الأهلي المصري. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:34+0000
2023-04-28T11:34+0000
2023-04-28T11:34+0000
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ووفقا لموقع "الكورة"، أكد مرتضى منصور في بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، سيعقد اجتماعا طارئا عصر الأحد المقبل، 30 أبريل/نيسان، من أجل حسم مشاركته في مباراة السوبر المصري.ومن المقرر أن يلعب الفريقان، الأهلي والزمالك، مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 5 مايو/أيار المقبل.ونقل الموقع عن مصدر داخل الاتحاد المصري أحقية الزمالك باعتباره بطل الدوري، في خوض المباراة بالزي الأصلي، مؤكدا تشديد الاتحاد على الفريقين ضرورة الالتزام بالاشتراطات المالية والتسويقية.طالع أيضا: "الهلال" السعودي يقتنص كأس سوبر لوسيل من "الزمالك" المصري... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230413/الإمارات-تعلن-أن-ملعب-محمد-بن-زايد-سيستضيف-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-كأس-السوبر-المصري-1075873504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, الأخبار, أخبار مصر الآن
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, الأخبار, أخبار مصر الآن
مرتضى منصور يعلن عزمه حسم قرار مشاركة الزمالك في السوبر المصري
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قالت تقارير إعلامية إن مجلس إدارة فريق الزمالك لكرة القدم سوف يعقد اجتماعا الأحد المقبل لحسم قرار مشاركته في كأس السوبر أمام فريق الأهلي المصري.
ووفقا لموقع
"الكورة"، أكد مرتضى منصور في بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، سيعقد اجتماعا طارئا عصر الأحد المقبل، 30 أبريل/نيسان، من أجل حسم مشاركته في مباراة السوبر المصري.
ومن المقرر أن يلعب الفريقان، الأهلي والزمالك، مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 5 مايو/أيار المقبل.
وقد اشترط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر المصري، وجود طاقم تحكيم أجنبي.
ونقل الموقع عن مصدر داخل الاتحاد المصري أحقية الزمالك باعتباره بطل الدوري، في خوض المباراة بالزي الأصلي، مؤكدا تشديد الاتحاد على الفريقين ضرورة الالتزام بالاشتراطات المالية والتسويقية.