https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-رئيسي-سيزور-سوريا-لأول-مرة-منذ-2011-1076439138.html

وزير الخارجية الإيراني يقول إن رئيسي يزور سوريا لأول مرة منذ 2011

وزير الخارجية الإيراني يقول إن رئيسي يزور سوريا لأول مرة منذ 2011

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن العمل جار على زيارة رئيس بلاده، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا "في المستقبل القريب". 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T19:42+0000

2023-04-28T19:42+0000

2023-04-28T20:09+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.وقال عبد اللهيان، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.وأضاف، في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".وشدد عبد اللهيان على أن العلاقات بين طهران ودمشق "ممتازة وعميقة واستراتيجية".ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهد الطريق للزيارة.وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، المقربة من الحكومة، أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستتوج بسلسلة من الاتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.ويأتي الحديث عن هذه الزيارة في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي، كما يتزامن مع انفتاح عربي تجاه دمشق، بعدما قاطعتها دول عربية منذ عام 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-فتح-السفارتين-بالسعودية-وإيران-في-غضون-أيام-1076434716.html

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