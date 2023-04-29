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قرار جديد بخصوص التصاريح الخاصة بسكن الحجاج في مكة
قرار جديد بخصوص التصاريح الخاصة بسكن الحجاج في مكة
قررت السلطات السعودية المختصة الاستمرار في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:16+0000
2023-04-29T09:16+0000
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ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، أعلنت لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة عن استمرارها في استقبال الطلبات، داعية كل من يرغب في تأجبر منزله بالإسراع لاتباع الخطوات اللازمة.وشددت اللجنة على ضرورة "مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح".ولفتت إلى أنها لن تسمح بإصدار التصاريح من دون "تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة".يشار إلى أن لجنة إسكان الحجاج كانت قد أعلنت بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج، منذ شهر جمادى الثانية 1444هـ، ولا تزال مستمرة حتى الآن.طالع أيضا: لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
https://sputnikarabic.ae/20230327/السعودية-تطلق-مبادرة-حللتم-أهلا-للحجاج-1075191551.html
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الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

قرار جديد بخصوص التصاريح الخاصة بسكن الحجاج في مكة

09:16 GMT 29.04.2023
© Photo / M.HEMIDAمجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج
مجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Photo / M.HEMIDA
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قررت السلطات السعودية المختصة الاستمرار في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال.
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، أعلنت لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة عن استمرارها في استقبال الطلبات، داعية كل من يرغب في تأجبر منزله بالإسراع لاتباع الخطوات اللازمة.
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وشددت اللجنة على ضرورة "مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح".
ولفتت إلى أنها لن تسمح بإصدار التصاريح من دون "تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة".

وشددت على ضرورة "التوجه إلى المكاتب الهندسية، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة".

يشار إلى أن لجنة إسكان الحجاج كانت قد أعلنت بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج، منذ شهر جمادى الثانية 1444هـ، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
طالع أيضا: لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
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