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https://sputnikarabic.ae/20230430/فولودين-ديناميات-العلاقات-الحالية-بين-روسيا-وكوبا-يضمنها-رئيسي-البلدين-1076472517.html
فولودين: ديناميات العلاقات الحالية بين روسيا وكوبا يضمنها رئيسي البلدين
فولودين: ديناميات العلاقات الحالية بين روسيا وكوبا يضمنها رئيسي البلدين
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوبا، خوان إستيبان لازو هيرنانديز، يوم السبت، إن ديناميات العلاقات بين... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T03:24+0000
2023-04-30T02:24+0000
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
العالم
الدوما
روسيا
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هافانا - سبوتنيك. وقال فولودين "يجب القول إن الديناميكيات الحالية للعلاقات يضمنها في كثير من النواحي رؤساؤنا".وأكد فولدين ، أنه "من المهم للغاية أن تفعل البرلمانات من جانبها كل ما هو ممكن ليس فقط لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة، ولكن أيضًا من خلال أشكال جديدة، وملئها بمحتوى محدد، وفعل كل شيء لتطوير العلاقات وتقوية الصداقة والتعاون ذات المنفعة المتبادلة، وزيادة التجارة".ووصل وفد من مجلس الدوما برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إلى كوبا في زيارة رسمية يوم السبت.ويخطط النواب لمناقشة الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.كان فولودين دعا رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية، خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا وأمريكا اللاتينية"، والذي من المقرر عقده في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الدوما-الروسي-المؤتمر-البرلماني-الدولي-روسيا---أمريكا-اللاتينية-سيعقد-30-سبتمبر-1076471700.html
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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, العالم, الدوما, روسيا
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, العالم, الدوما, روسيا

فولودين: ديناميات العلاقات الحالية بين روسيا وكوبا يضمنها رئيسي البلدين

03:24 GMT 30.04.2023
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Photo / مجلس الدوما
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أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوبا، خوان إستيبان لازو هيرنانديز، يوم السبت، إن ديناميات العلاقات بين روسيا وكوبا اليوم يضمنها رئيسي البلدين.
هافانا - سبوتنيك. وقال فولودين "يجب القول إن الديناميكيات الحالية للعلاقات يضمنها في كثير من النواحي رؤساؤنا".
وأشار إلى أنه يتعين على البرلمانات بذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات والتعاون ذات المنفعة المتبادلة وزيادة التجارة.
وأكد فولدين ، أنه "من المهم للغاية أن تفعل البرلمانات من جانبها كل ما هو ممكن ليس فقط لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة، ولكن أيضًا من خلال أشكال جديدة، وملئها بمحتوى محدد، وفعل كل شيء لتطوير العلاقات وتقوية الصداقة والتعاون ذات المنفعة المتبادلة، وزيادة التجارة".
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
رئيس الدوما الروسي: المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية" سيعقد 30 سبتمبر
أمس, 22:52 GMT
ووصل وفد من مجلس الدوما برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إلى كوبا في زيارة رسمية يوم السبت.
ويخطط النواب لمناقشة الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.
كان فولودين دعا رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية، خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا وأمريكا اللاتينية"، والذي من المقرر عقده في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.
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