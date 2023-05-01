https://sputnikarabic.ae/20230501/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-نفذت-تقريبا-كل-طلب-للمساعدات-العسكرية-في-قائمة-أوكرانيا-1076536283.html

البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية

البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T17:52+0000

2023-05-01T17:52+0000

2023-05-01T18:09+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: "سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا".وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة".يذكر أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، قال، أمس الأحد، إنه ناقش مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.وقال زالوجني في بيان، إنه ناقش مع كافولي، الذي يتولى أيضا قائد القوات الأمريكية في أوروبا تفاصيل الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله، مضيفا: "لقد وضعنا لأنفسنا هدفا وهو الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة تتطلب مزيد من الأسلحة والذخائر".وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إنه تم استخدام الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول "الناتو" ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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