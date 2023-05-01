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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-نفذت-تقريبا-كل-طلب-للمساعدات-العسكرية-في-قائمة-أوكرانيا-1076536283.html
البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية
البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T17:52+0000
2023-05-01T18:09+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: "سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا".وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة".يذكر أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، قال، أمس الأحد، إنه ناقش مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.وقال زالوجني في بيان، إنه ناقش مع كافولي، الذي يتولى أيضا قائد القوات الأمريكية في أوروبا تفاصيل الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله، مضيفا: "لقد وضعنا لأنفسنا هدفا وهو الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة تتطلب مزيد من الأسلحة والذخائر".وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إنه تم استخدام الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول "الناتو" ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230501/هذه-ليست-حربنا-مظاهرات-في-وارسو-تعارض-تدخل-بولندا-في-الصراع-الأوكراني-1076519333.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/أوكرانيا-تطالب-الناتو-بمزيد-من-الأسلحة-والمعدات-1076498759.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

البيت الأبيض: قدمنا لأوكرانيا كل ما طلبته من مساعدات عسكرية

17:52 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 18:09 GMT 01.05.2023)
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: "سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا".
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وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة".
يذكر أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، قال، أمس الأحد، إنه ناقش مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
أمس, 19:39 GMT
وقال زالوجني في بيان، إنه ناقش مع كافولي، الذي يتولى أيضا قائد القوات الأمريكية في أوروبا تفاصيل الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله، مضيفا: "لقد وضعنا لأنفسنا هدفا وهو الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة تتطلب مزيد من الأسلحة والذخائر".
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إنه تم استخدام الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول "الناتو" ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnikالإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
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