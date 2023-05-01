https://sputnikarabic.ae/20230501/قديروف-يعلن-رغبته-في-إنشاء-جيش-لحماية-الشعوب-المضطهدة-مما-يسمى-بالدول-الديمقراطية-1076501821.html
قديروف يعلن رغبته في إنشاء جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية
قديروف يعلن رغبته في إنشاء جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية
تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن الرغبة في تشكيل جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T00:56+0000
2023-05-01T00:56+0000
2023-04-30T23:56+0000
رمضان قاديروف
روسيا
جمهورية الشيشان
أخبار الرئيس الشيشاني
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غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف للصحفيين، "في الآونة الأخيرة، كنت أفكر أكثر في إنشاء جيش جيد حتى يتمكنوا من الانتقال إلى دول مختلفة وحماية الشعوب التي تنتهك تلك البلدان التي تعتبر نفسها الأكثر ديمقراطية."وأضاف قديروف أنه يريد فريقا "مدربا بشكل خاص" من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وحسب قوله، يجب أن يكونوا وطنيين مستعدين للتضحية بأرواحهم ليس "من أجل فلس واحد، ولكن من أجل النظام."وأضاف "هذا طريق صعب للغاية، لكننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك ونمضي قدما".وفي فبراير/شباط، تحدث قديروف عن خطط لتأسيس شركة عسكرية خاصة بعد أن ينهي وظيفته في الخدمة المدنية حينها أعرب عن ثقته في نجاح لهذا المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قاديروف, روسيا, جمهورية الشيشان, أخبار الرئيس الشيشاني
رمضان قاديروف, روسيا, جمهورية الشيشان, أخبار الرئيس الشيشاني
قديروف يعلن رغبته في إنشاء جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية
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تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن الرغبة في تشكيل جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف للصحفيين، "في الآونة الأخيرة، كنت أفكر أكثر في إنشاء جيش جيد
حتى يتمكنوا من الانتقال إلى دول مختلفة وحماية الشعوب التي تنتهك تلك البلدان التي تعتبر نفسها الأكثر ديمقراطية."
وأضاف قديروف أنه يريد فريقا "مدربا بشكل خاص
" من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وحسب قوله، يجب أن يكونوا وطنيين مستعدين للتضحية بأرواحهم ليس "من أجل فلس واحد، ولكن من أجل النظام."
وأضاف "هذا طريق صعب للغاية، لكننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك ونمضي قدما".
وفي فبراير/شباط، تحدث قديروف عن خطط لتأسيس شركة عسكرية خاصة بعد أن ينهي وظيفته في الخدمة المدنية حينها أعرب عن ثقته في نجاح لهذا المشروع.