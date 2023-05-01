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https://sputnikarabic.ae/20230501/نتنياهو-لن-نسمح-لإيران-بالتموضع-عسكريا-عند-حدودنا-ونتعهد-بمنعها-من-امتلاك-أسلحة-نووية-1076533522.html
نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودنا ونتعهد بمنعها من امتلاك أسلحة نووية
نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودنا ونتعهد بمنعها من امتلاك أسلحة نووية
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "مجددا بعدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T17:06+0000
2023-05-01T17:06+0000
إسرائيل
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وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكرياً على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".وكان نتنياهو قال أمس الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بخنق إسرائيل بالإرهاب. ونقلت القناة العبرية الـ 14، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن بلاده ستعمل ضد ما أسماه بـ"عدوان إيران وفروعها ووكلائها بالمنطقة".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح لإيران بتهديدها أبدا، وأن حكومته الحالية ستحافظ على الأمن في أي وقت وهي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للمواطنين الإسرائيليين.يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودنا ونتعهد بمنعها من امتلاك أسلحة نووية

17:06 GMT 01.05.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "مجددا بعدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها".
وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".
وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكرياً على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".
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وكان نتنياهو قال أمس الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بخنق إسرائيل بالإرهاب. ونقلت القناة العبرية الـ 14، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن بلاده ستعمل ضد ما أسماه بـ"عدوان إيران وفروعها ووكلائها بالمنطقة".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح لإيران بتهديدها أبدا، وأن حكومته الحالية ستحافظ على الأمن في أي وقت وهي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للمواطنين الإسرائيليين.
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يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.
وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.
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