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https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-مواقع-في-قطاع-غزة--1076586853.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T21:45+0000
2023-05-02T22:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، نفذت طائرات حربية ضربات على مواقع لإنتاج الأسلحة والمجمعات العسكرية ونفق تحت الأرض تابع لحركة حماس.وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "تتسبب الضربة بضربة قوية لقدرة حماس على تحصين نفسها وتسليح نفسها"، مضيفا: "حركة حماس مسؤولة عن قطاع غزة وستدفع الثمن عن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.وفجر الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-شمال-قطاع-غزة-1076586722.html
https://sputnikarabic.ae/20230502/سماع-أصوات-تصدي-القبة-الحديدية-لصواريخ-تنطلق-من-قطاع-غزة-تجاه-مستوطنات-الغلاف-1076585937.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة

21:45 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 22:58 GMT 02.05.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو / أيار 2021
 إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو / أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، نفذت طائرات حربية ضربات على مواقع لإنتاج الأسلحة والمجمعات العسكرية ونفق تحت الأرض تابع لحركة حماس.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة
21:32 GMT
وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "تتسبب الضربة بضربة قوية لقدرة حماس على تحصين نفسها وتسليح نفسها"، مضيفا: "حركة حماس مسؤولة عن قطاع غزة وستدفع الثمن عن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
القبة الحديدية تتصدى لصواريخ تنطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل... فيديو وصور
20:45 GMT
وفجر الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.
واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.
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