رحلة ميسي إلى السعودية تشعل أزمة كبيرة... وباريس سان جيرمان يوقع عقوبة ضد اللاعب
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع إيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "ذلك جاء بعد سفر ميسي إلى السعودية"، مشيرة إلى أن "اللاعب الأرجنتيني تجاهل رفض مدربه جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره".
واعتبر مسؤولو باريس سان جيرمان أن "ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا".
استمتع ميسي وعائلته خلال رحلته السياحية بمنطقة #ڤيا_رياض التي تقدم تجربة فريدة وفاخرة للتسوق والعديد من المطاعم العالمية، بالإضافة لزيارتهم إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي للاستمتاع بالألعاب والتجارب العائلية المميزة.#ميسي_بالسعودية #أهلا_ميسي pic.twitter.com/fQxLbOf04c— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 2, 2023
ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.
من جانبه، نشر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، مجموعة من الصور للنجم الأرجنتيني وأسرته، وعلق عبر حسابه في "تويتر": "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".
I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023
We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08
يأتي ذلك بعد خسارة باريس سان جيرمان (1-3) أمام لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، ما نتج عنه ازدياد حالة الاستياء لدى جماهير الفريق العاصمي بسبب تراجع النتائج.
3 أبريل, 15:02 GMT
جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.