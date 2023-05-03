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https://sputnikarabic.ae/20230503/رحلة-ميسي-إلى-السعودية-تشعل-أزمة-كبيرة-وباريس-سان-جيرمان-يوقع-عقوبة-ضد-اللاعب-1076604940.html
رحلة ميسي إلى السعودية تشعل أزمة كبيرة... وباريس سان جيرمان يوقع عقوبة ضد اللاعب
رحلة ميسي إلى السعودية تشعل أزمة كبيرة... وباريس سان جيرمان يوقع عقوبة ضد اللاعب
قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع إيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:12+0000
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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "ذلك جاء بعد سفر ميسي إلى السعودية"، مشيرة إلى أن "اللاعب الأرجنتيني تجاهل رفض مدربه جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره".واعتبر مسؤولو باريس سان جيرمان أن "ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا".ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.من جانبه، نشر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، مجموعة من الصور للنجم الأرجنتيني وأسرته، وعلق عبر حسابه في "تويتر": "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".يأتي ذلك بعد خسارة باريس سان جيرمان (1-3) أمام لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، ما نتج عنه ازدياد حالة الاستياء لدى جماهير الفريق العاصمي بسبب تراجع النتائج.جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/إعلام-يتحدث-عن-وجهة-ميسي-المقبلة-بعد-باريس-1075478504.html
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أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, ليونيل ميسي, رياضة, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات, الأخبار
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, ليونيل ميسي, رياضة, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات, الأخبار

رحلة ميسي إلى السعودية تشعل أزمة كبيرة... وباريس سان جيرمان يوقع عقوبة ضد اللاعب

09:12 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع إيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "ذلك جاء بعد سفر ميسي إلى السعودية"، مشيرة إلى أن "اللاعب الأرجنتيني تجاهل رفض مدربه جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره".
واعتبر مسؤولو باريس سان جيرمان أن "ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا".
ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.
من جانبه، نشر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، مجموعة من الصور للنجم الأرجنتيني وأسرته، وعلق عبر حسابه في "تويتر": "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".
يأتي ذلك بعد خسارة باريس سان جيرمان (1-3) أمام لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، ما نتج عنه ازدياد حالة الاستياء لدى جماهير الفريق العاصمي بسبب تراجع النتائج.
لاعب منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
إعلام يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة بعد باريس
3 أبريل, 15:02 GMT
جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.
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