https://sputnikarabic.ae/20230503/يجتمع-نواب-وزراء-دفاع-تركيا-وروسيا-وأوكرانيا-لمناقشة-اتفاقية-الحبوب--1076596553.html

يجتمع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا لمناقشة "اتفاقية الحبوب"

يجتمع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا لمناقشة "اتفاقية الحبوب"

يخطط نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا للاجتماع في اسطنبول يوم 5 مايو/ أيار الجاري، وخلال الاجتماع، ستتم مناقشة بعض القضايا، ولا سيما صفقة الحبوب. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T08:15+0000

2023-05-03T08:15+0000

2023-05-03T08:15+0000

حبوب

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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه "يتم التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا لمناقشة "صفقة الحبوب" في إسطنبول يوم الجمعة 5 مايو. الاجتماع سيتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مبادرة الحبوب".وقال أكار: "نأمل أن يستمر اتفاق الحبوب دون أي عقبات. لأن هذا الاتفاق مهم جدا للسلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك للبلدان المحتاجة".وأوضح وزير الدفاع أن "الأطراف المعنية تنظر بإيجابية إلى تمديد فترة الاتفاقية، وأن تركيا تتمنى تمديد المبادرة دون مشاكل".يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

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