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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف--1076681548.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت خمس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:18+0000
2023-05-04T22:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الممثلية عبر قناة التليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه: 00:20 - قرية كاترينوفكا - قرية فلاديميروفكا، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".وتقع قرية فلاديميروفكا في منطقة فولنوفاخسك على بعد أقل من 10 كيلومترات شرق أوغليدار، حيث تدور المعارك حاليًا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الروسي-يأسر-عسكريين-أوكرانيين-اثنين-على-محور-دونيتسك-1076644978.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف

22:18 GMT 04.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف عيار152 ملم على قرية فلاديميروفكا، التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من أوغليدار.
وقالت الممثلية عبر قناة التليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه: 00:20 - قرية كاترينوفكا - قرية فلاديميروفكا، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك
05:32 GMT
وتقع قرية فلاديميروفكا في منطقة فولنوفاخسك على بعد أقل من 10 كيلومترات شرق أوغليدار، حيث تدور المعارك حاليًا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
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