https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف--1076681548.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت خمس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:18+0000
2023-05-04T22:18+0000
2023-05-04T22:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الممثلية عبر قناة التليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه: 00:20 - قرية كاترينوفكا - قرية فلاديميروفكا، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".وتقع قرية فلاديميروفكا في منطقة فولنوفاخسك على بعد أقل من 10 كيلومترات شرق أوغليدار، حيث تدور المعارك حاليًا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الروسي-يأسر-عسكريين-أوكرانيين-اثنين-على-محور-دونيتسك-1076644978.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف عيار152 ملم على قرية فلاديميروفكا، التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من أوغليدار.
وقالت الممثلية عبر قناة التليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه: 00:20 - قرية كاترينوفكا - قرية فلاديميروفكا، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".
وتقع قرية فلاديميروفكا في منطقة فولنوفاخسك على بعد أقل من 10 كيلومترات شرق أوغليدار، حيث تدور المعارك حاليًا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.