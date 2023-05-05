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القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الأوكرانية-تهاجم-دونيتسك-بـ10-صواريخ--1076683076.html
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بـ10 صواريخ
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بـ10 صواريخ
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، 10 صواريخ من نظام الصواريخِ متعدّدِ الإطلاقِ على منطقة بتروفسك في دونيتسك. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T01:41+0000
2023-05-05T02:04+0000
القوات الأوكرانية
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ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه: - بلدة ماكسيميلنوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من نظام الصواريخ المتعددة".وأشار البيان إلى تعرض قرية نوفوباخموتوفكا لقصف في الساعة 03:40 حيث تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم.وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-81-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076681668.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بـ10 صواريخ

01:41 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 02:04 GMT 05.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، 10 صواريخ من نظام الصواريخِ متعدّدِ الإطلاقِ على منطقة بتروفسك في دونيتسك.
ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه: - بلدة ماكسيميلنوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من نظام الصواريخ المتعددة".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:29 GMT
وأشار البيان إلى تعرض قرية نوفوباخموتوفكا لقصف في الساعة 03:40 حيث تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم.
وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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