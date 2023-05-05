https://sputnikarabic.ae/20230505/مصدر-لـسبوتنيك-لا-توجد-مواعيد-محددة-لتمديد-اتفاقية-الحبوب--1076687146.html

مصدر لـ"سبوتنيك": لا توجد مواعيد محددة لتمديد "اتفاقية الحبوب"

مصدر لـ"سبوتنيك": لا توجد مواعيد محددة لتمديد "اتفاقية الحبوب"

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن المشاركين في "اتفاقية الحبوب" لا يناقشون حاليا إطارا زمنيا محددا لتمديد الصفقة، مشيرين إلى أن النقاش يتعلق بالقضاء على... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T07:53+0000

2023-05-05T07:53+0000

2023-05-05T07:53+0000

حبوب

روسيا

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العالم

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وأفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد تمديد اتفاقية الحبوب بأنه: "الآن لا تتم مناقشة أي مواعيد، هذه افتراءات إعلامية، وتجري مناقشة مسألة القضاء على المشكلات التشغيلية التي تعيق تشغيل الآلية وخاصة العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية، والتأمين، والوصول إلى الموانئ والدفع".وأضاف المصدر، ردا على سؤال حول ما تنوي الوفود مناقشته في الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول، أن "الوفود ستناقش مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن نتائج المناقشات في إسطنبول ستقدمها الوفود إلى سلطاتها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه، "يتم التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا لمناقشة "اتفاقية الحبوب" في إسطنبول يوم الجمعة 5 مايو/ أيار. الاجتماع سيتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مبادرة الحبوب".يذكر أن كلا من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230505/الصين-تبدي-استعدادها-للعمل-مع-روسيا-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1076684004.html

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