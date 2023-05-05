https://sputnikarabic.ae/20230505/-السودان-تصاعد-أعمدة-الدخان-بكثافة-بعد-دوي-انفجارات-في-مدنية-الخرطوم-بحري-1076691302.html

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في مدنية الخرطوم بحري

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في مدنية الخرطوم بحري

تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة، في مدنية الخرطوم بحري السودانية بعد دوي انفجارات، صباح اليوم الجمعة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T08:30+0000

2023-05-05T08:30+0000

2023-05-05T08:30+0000

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee3f74ea42f2901a1d85851fddc9f7d.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتينك" نقلا عن مصادر محلية، إن " أعمدة الدخان تتصاعد وتسمع أصوات انفجارات في المناطق المتخامة لجسر المك نمر في مدنية الخرطوم بحري صباح اليوم".ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان، قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-سرقة-17-ألف-طن-من-المساعدات-المخصصة-للمحتاجين-في-السودان-منذ-اندلاع-المعارك-1076686199.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار