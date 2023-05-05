https://sputnikarabic.ae/20230505/-سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-مرة-أخر-1076684152.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا مرة أخرى، صباح اليوم الجمعة، وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T03:47+0000
2023-05-05T03:47+0000
2023-05-05T03:48+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناته بموقع "تليغرام": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 05.50 باتجاه التجمع السكني سوخايا بالكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".كما أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 05:00 بلدة نوفوباخموتوفكا بـ4 قذائف من عيار 152 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الأوكرانية-تهاجم-دونيتسك-بـ10-صواريخ--1076683076.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى
03:47 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 03:48 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا مرة أخرى، صباح اليوم الجمعة، وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناته بموقع "تليغرام": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 05.50 باتجاه التجمع السكني سوخايا بالكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".
كما أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 05:00 بلدة نوفوباخموتوفكا بـ4 قذائف من عيار 152 ملم".
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.