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إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/-سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-مرة-أخر-1076684152.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا مرة أخرى، صباح اليوم الجمعة، وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T03:47+0000
2023-05-05T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناته بموقع "تليغرام": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 05.50 باتجاه التجمع السكني سوخايا بالكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".كما أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 05:00 بلدة نوفوباخموتوفكا بـ4 قذائف من عيار 152 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الأوكرانية-تهاجم-دونيتسك-بـ10-صواريخ--1076683076.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا مرة أخرى

03:47 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 03:48 GMT 05.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا مرة أخرى، صباح اليوم الجمعة، وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناته بموقع "تليغرام": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 05.50 باتجاه التجمع السكني سوخايا بالكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بـ10 صواريخ
01:41 GMT
كما أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 05:00 بلدة نوفوباخموتوفكا بـ4 قذائف من عيار 152 ملم".
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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