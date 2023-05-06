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https://sputnikarabic.ae/20230506/إسرائيل-تأمل-في-انفراجة-مع-السعودية-خلال-زيارة-مستشار-أمني-أمريكي-1076716963.html
إسرائيل تأمل في انفراجة مع السعودية خلال زيارة مستشار أمني أمريكي
إسرائيل تأمل في انفراجة مع السعودية خلال زيارة مستشار أمني أمريكي
صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بأن بلاده تأمل نجاح محاولاتها لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T08:10+0000
2023-05-06T08:10+0000
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وقال موقع "ريشيت 13 نيوز" الإسرائيلي إن هذه التصريحات تأتي على خلفية وساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال عام 2020 في اتفاق السلام التاريخي المعروف باسم اتفاقيات أبراهام.وأوضح هنجبي، أنه تحدث يوم الأربعاء الماضي مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي من المقرر أن يصل إلى السعودية اليوم السبت، حيث يرجح أن يلتقي سوليفان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن تفاؤله الشديد بشأن تحقيق انفراجة خلال تلك الزيارة، مشددا على أنه من المهم أن تقود الولايات المتحدة تحركا يضيف السعودية إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات والسلام مع إسرائيل، واصفا ذلك بالمنعطف التاريخي حال حدوثه.وكان سوليفان قد علق في وقت سابق، على زيارته إلى السعودية، قائلا إن بلاده تعمل جاهدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فضلا عن أن تلك الخطوة هدف رئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد توسطت خلال العام 2020 لتوقيع اتفاق السلام التاريخي المعروف باسم اتفاقيات أبراهام، والتي تضمنت تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبحرين من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر.وأبدت السعودية موافقتها على اتفاقيات 2020، إلا أنها فضلت تأجيل انضمامها رسميا للاتفاقيات بدعوى أنه يجب معالجة القضايا المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية أولا.
https://sputnikarabic.ae/20230505/-سوليفان-نعمل-على-تحقيق-اتفاق-تطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1076697003.html
https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-تدين-طرح-إسرائيل-عطاءات-لبناء-مستوطنات-جديدة-1075136124.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

إسرائيل تأمل في انفراجة مع السعودية خلال زيارة مستشار أمني أمريكي

08:10 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
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صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بأن بلاده تأمل نجاح محاولاتها لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، للمملكة هذا الأسبوع.
وقال موقع "ريشيت 13 نيوز" الإسرائيلي إن هذه التصريحات تأتي على خلفية وساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال عام 2020 في اتفاق السلام التاريخي المعروف باسم اتفاقيات أبراهام.
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وأوضح هنجبي، أنه تحدث يوم الأربعاء الماضي مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي من المقرر أن يصل إلى السعودية اليوم السبت، حيث يرجح أن يلتقي سوليفان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن تفاؤله الشديد بشأن تحقيق انفراجة خلال تلك الزيارة، مشددا على أنه من المهم أن تقود الولايات المتحدة تحركا يضيف السعودية إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات والسلام مع إسرائيل، واصفا ذلك بالمنعطف التاريخي حال حدوثه.
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وكان سوليفان قد علق في وقت سابق، على زيارته إلى السعودية، قائلا إن بلاده تعمل جاهدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فضلا عن أن تلك الخطوة هدف رئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد توسطت خلال العام 2020 لتوقيع اتفاق السلام التاريخي المعروف باسم اتفاقيات أبراهام، والتي تضمنت تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبحرين من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر.
وأبدت السعودية موافقتها على اتفاقيات 2020، إلا أنها فضلت تأجيل انضمامها رسميا للاتفاقيات بدعوى أنه يجب معالجة القضايا المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية أولا.
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