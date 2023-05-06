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https://sputnikarabic.ae/20230506/الاتحاد-الأوروبي-والسويد-يدينان-تنفيذ-إيران-عقوبة-الإعدام-بحق-المعارض-حبيب-أسیود-1076718367.html
الاتحاد الأوروبي والسويد يدينان تنفيذ إيران عقوبة الإعدام بحق المعارض حبيب أسیود
الاتحاد الأوروبي والسويد يدينان تنفيذ إيران عقوبة الإعدام بحق المعارض حبيب أسیود
أدان وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، "إعدام المعارض السويدي الإيراني حبيب أسیود"، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T09:14+0000
2023-05-06T09:14+0000
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وقال بيلستروم، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، عبر "تويتر"، "عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية ولا رجعة فيها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في جميع الظروف"، على حد قوله.وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ"حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد.وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.وفي السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.وحصل حبيب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في السويد، التي سعت لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.
https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-ترد-على-سلوك-محكمة-الاستئناف-السويدية-تجاه-مواطنها-السجين-حميد-نوري-1072191803.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-بحق-إرهابي-عميل-لدى-الموساد-والاستخبارات-الأمريكية-1076714873.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, السويد, الأخبار, العالم

الاتحاد الأوروبي والسويد يدينان تنفيذ إيران عقوبة الإعدام بحق المعارض حبيب أسیود

09:14 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / MAJID AZADإيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب
إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـحبيب أسيود بتهمة الإرهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / MAJID AZAD
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أدان وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، "إعدام المعارض السويدي الإيراني حبيب أسیود"، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بحقه بتهمة الإرهاب.
وقال بيلستروم، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، عبر "تويتر"، "عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية ولا رجعة فيها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في جميع الظروف"، على حد قوله.
وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.

ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ"حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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12 يناير, 10:40 GMT
وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.
وفي السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.
وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "إرهابي عميل" لدى الموساد والاستخبارات الأمريكية
06:18 GMT
وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وحصل حبيب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في السويد، التي سعت لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.
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