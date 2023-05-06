https://sputnikarabic.ae/20230506/بصفة-شريك-حوار-الكويت-تعلن-الانضمام-لمنظمة-شنغهاي-1076726643.html

بصفة "شريك حوار".. الكويت تعلن الانضمام لمنظمة شنغهاي

بصفة "شريك حوار".. الكويت تعلن الانضمام لمنظمة شنغهاي

أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها "شريك حوار". 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T13:38+0000

2023-05-06T13:38+0000

2023-05-06T13:38+0000

منظمة شنغهاي للتعاون

روسيا

الكويت

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الكويت وقعت على مذكرة تفاهم للانضمام إلى المنظمة، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون في مدينة باناجي بولاية غوا غربي الهند.وقال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم إن انضمام بلاده إلى المنظمة بصفتها شريك حوار "يعتبر خطوة أولى للانضمام إليها كعضو كامل خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع أهداف سياسة الكويت الخارجية الرئيسية، لاسيما أن التعاون التجاري والاقتصادي وسلسلة التوريد العالمية وأمن الغذاء والطاقة من المجالات التي توليها الكويت أهمية بالغة".وأكد الناجم أن "انضمام بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركاء حوار إلى منظمة شنغهاي للتعاون يؤكد الأهمية المتزايدة لمنظمة شنغهاي للتعاون الأمر الذي سيؤدي إلى قيامها بدور أكبر في تطوير التعاون بين الدول الآسيوية".وذكر أن أهداف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي تتوافق مع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون مشيرا إلى أن بلاده "تسعى للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة لمعالجة هذه القضايا وأنها حريصة على المشاركة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب".وأضاف أن الكويت "تؤكد على دور المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم في تعزيز الأمن الغذائي ووقف انتشار الجوع في مجتمعات الدول".و"شنغهاي" هي منظمة حكومية دولية تأسست في شنغهاي في 15 يونيو/حزيران 2001 وتتألف حاليا من ثماني دول أعضاء هي روسيا، وأوزبكستان وباكستان والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند.كما تضم المنظمة أربع دول بصفة مراقب هي أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا.فيما وقعت الكويت الإمارات والمالديف وميانمار مذكرة تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار، لتنضم بذلك إلى مصر وتركيا واللتين تحملان الصفة ذاتها.ومنظمة شنغهاي هي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان، وتغطي دول المنظمة 60 بالمئة من منطقة أوراسيا، بعدد سكان يقدر بـ 3.2 مليارات، وبحجم اقتصادي يبلغ 20 تريليون دولار.وتهدف المنظمة إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.

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منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن