https://sputnikarabic.ae/20230506/حميدتي-يرحب-ببدء-المحادثات-مع-الجيش-السوداني-في-السعودية-ويؤكد-تمسكه-بالوصول-لحكومة-مدنية-1076718926.html

"حميدتي" يرحب ببدء المحادثات مع الجيش السوداني في السعودية ويؤكد تمسكه بالوصول لحكومة مدنية

"حميدتي" يرحب ببدء المحادثات مع الجيش السوداني في السعودية ويؤكد تمسكه بالوصول لحكومة مدنية

رحب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، "بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء المحادثات بين... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T09:41+0000

2023-05-06T09:41+0000

2023-05-06T09:41+0000

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وأشاد دقلو، عبر حسابه على "تويتر"، "بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنيين من الحصول على الخدمات الأساسية"، مؤكدا تمسك قواته بموقفها الثابت والمعلن بضرورة الوصول الى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية.وختم حميدتي، "بتوجيه الشكر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على رعايتهما لهذه المبادرة"، كما "وجه شكرا خاصا لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي يأمل أن تحقق أهدافها المرجوة".وأصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي