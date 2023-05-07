https://sputnikarabic.ae/20230507/الإمارات-ترحب-بمحادثات-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بجدة-1076758496.html

الإمارات ترحب بمحادثات الجيش السوداني و"الدعم السريع" بجدة

الإمارات ترحب بمحادثات الجيش السوداني و"الدعم السريع" بجدة

عبرت دولة الإمارات عن ترحيبها بالمحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة بالسعودية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:00+0000

2023-05-07T13:00+0000

2023-05-07T13:00+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم العربي

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأحد.وثمن البيان دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار.وقالت إنها تأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.وأكد البيان التزام الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي بهدف تحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويؤدي لاستعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/قطر-نتطلع-لأن-تمهد-محادثات-جدة-لوقف-دائم-للنزاع-العسكري-في-السودان-1076740113.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم العربي, السعودية