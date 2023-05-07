https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-تشكيل-لجنة-اتصال-بالجامعة-العربية-تعمل-على-وقف-النار-بالسودان-1076760591.html

وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل لجنة اتصال بالجامعة العربية تعمل على وقف النار بالسودان

وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل لجنة اتصال بالجامعة العربية تعمل على وقف النار بالسودان

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، "لوقف إطلاق النار في السودان وضمان الالتزام به". 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:40+0000

2023-05-07T13:40+0000

2023-05-07T13:40+0000

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وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، إن "الوضع الحالي في السودان يحتم على كل الأطراف أن توحد جهودها لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة العودة للحوار السياسي.وأعلن وزير الخارجية المصري، "تشكيل لجنة اتصال بالجامعة العربية تعمل على وقف النار بالسودان"، مضيفا: "علينا أن نقيم العمل بمعايير المبادىء والموضوعية التي تخدم مصلحة الشعب السوداني".واتفق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الأحد، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ‏على مشروع قرار بشأن أحداث السودان.‏وينص مشروع القرار على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.كما نص مشروع القرار على تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة في السودان، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء يوم الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, مصر, جامعة الدول العربية, العالم العربي