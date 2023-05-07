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https://sputnikarabic.ae/20230507/الملك-سلمان-وولي-عهده-يوجهان-بتقديم-مساعدات-إنسانية-متنوعة-بقيمة-100-مليون-دولار-إلى-السودان-1076764144.html
الملك سلمان وولي عهده يوجهان بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار إلى السودان
الملك سلمان وولي عهده يوجهان بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار إلى السودان
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T15:07+0000
2023-05-07T15:07+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن "المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص الملك سلمان وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأوضح الربيعة أنه "سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية"، مؤكدا أن "الموقف يأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن".وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي عهده يوجهان بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار إلى السودان

15:07 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا".
وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن "المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص الملك سلمان وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وأوضح الربيعة أنه "سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية"، مؤكدا أن "الموقف يأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن".
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وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
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كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
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