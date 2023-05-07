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https://sputnikarabic.ae/20230507/تسلسل-زمني-لحوادث-إف-16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1076753392.html
تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تطوير مقاتلات "إف-16" حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة، رغم أنها فقدت عشرات الطائرات من هذا النوع منذ 2011 فقط. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:17+0000
2023-05-07T12:17+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن
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ويشير التسلسل الزمني لحوادث مقاتلات "إف-16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا، حسبما تشير إحصائيات مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.وفيما يلي أبرز تلك الحوادث:وبحسب إحصائيات المجلة، فإن عامي 2014 و2019 لم يشهدا حوادث لمقاتلات "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي، بينما وصل إجمالي عدد الحوادث إلى 27 حادثا في 11 عاما.وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، تحطم مقاتلة "إف - 16" تابعة له خلال مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.وتنتمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية، وهي طائرة أمريكية يستخدمها الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن

تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011

12:17 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تطوير مقاتلات "إف-16" حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة، رغم أنها فقدت عشرات الطائرات من هذا النوع منذ 2011 فقط.
ويشير التسلسل الزمني لحوادث مقاتلات "إف-16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا، حسبما تشير إحصائيات مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.
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وفيما يلي أبرز تلك الحوادث:

2011... شهد 3 حوادث لمقاتلات "إف - 16 سي" خلال شهرين متتالين.
2012... تعرضت مقاتلتي "إف - 16 سي" لحادثتين.
2013... كان عاما قياسيا بحوادث "إف - 16 سي" لأن عدد الحوادث وصل لـ 7 طائرات منها حادثة تصادم طائرتين من نفس النوع في الجو.
2015... شهد حادثتين لمقاتلة "إف - 16 سي" وأخرى "إف - 16 سي إم".
2016... وقعت 4 حوادث للمقاتلة، أحدها طراز "إف - 16 سي" واثنين "إف - 16 سي إم" و"إف - 16 سي جيه".
2017... شهد وقوع حادثين لمقاتلات "إف - 16".
2018... شهد وقوع 3 حوادث لـ "إف - 16 سي" واثنين "إف - 16 سي إم".
2020... تعرضت 3 طائرات لحوادث شملت "إف - 16 سي" و"إف - 16 سي إم" و"إف - 16 سي جيه".
2021... شهد وقوع حادث واحد لمقاتلة "إف - 16".
وبحسب إحصائيات المجلة، فإن عامي 2014 و2019 لم يشهدا حوادث لمقاتلات "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي، بينما وصل إجمالي عدد الحوادث إلى 27 حادثا في 11 عاما.
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تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
أمس, 09:49 GMT
وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، تحطم مقاتلة "إف - 16" تابعة له خلال مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.
وتنتمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية، وهي طائرة أمريكية يستخدمها الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
حوادث "إف 35"
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