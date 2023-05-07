https://sputnikarabic.ae/20230507/تسلسل-زمني-لحوادث-إف-16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1076753392.html

تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011

تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تطوير مقاتلات "إف-16" حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة، رغم أنها فقدت عشرات الطائرات من هذا النوع منذ 2011 فقط. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T12:17+0000

2023-05-07T12:17+0000

2023-05-07T12:17+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي

كوريا الجنوبية

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_2fab4b7d5eb61b979229d28276b97343.jpg

ويشير التسلسل الزمني لحوادث مقاتلات "إف-16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا، حسبما تشير إحصائيات مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.وفيما يلي أبرز تلك الحوادث:وبحسب إحصائيات المجلة، فإن عامي 2014 و2019 لم يشهدا حوادث لمقاتلات "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي، بينما وصل إجمالي عدد الحوادث إلى 27 حادثا في 11 عاما.وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، تحطم مقاتلة "إف - 16" تابعة له خلال مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.وتنتمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية، وهي طائرة أمريكية يستخدمها الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1076719315.html

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن