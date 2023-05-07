https://sputnikarabic.ae/20230507/تسلسل-زمني-لحوادث-إف-16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1076753392.html
تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تطوير مقاتلات "إف-16" حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة، رغم أنها فقدت عشرات الطائرات من هذا النوع منذ 2011 فقط. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:17+0000
2023-05-07T12:17+0000
2023-05-07T12:17+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
كوريا الجنوبية
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ويشير التسلسل الزمني لحوادث مقاتلات "إف-16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا، حسبما تشير إحصائيات مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.وفيما يلي أبرز تلك الحوادث:وبحسب إحصائيات المجلة، فإن عامي 2014 و2019 لم يشهدا حوادث لمقاتلات "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي، بينما وصل إجمالي عدد الحوادث إلى 27 حادثا في 11 عاما.وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، تحطم مقاتلة "إف - 16" تابعة له خلال مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.وتنتمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية، وهي طائرة أمريكية يستخدمها الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1076719315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
تسلسل زمني لحوادث "إف-16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تطوير مقاتلات "إف-16" حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة، رغم أنها فقدت عشرات الطائرات من هذا النوع منذ 2011 فقط.
ويشير التسلسل الزمني لحوادث مقاتلات "إف-16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا، حسبما تشير
إحصائيات مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.
18 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
وفيما يلي أبرز تلك الحوادث:
2011... شهد 3 حوادث لمقاتلات "إف - 16 سي" خلال شهرين متتالين.
2012... تعرضت مقاتلتي "إف - 16 سي" لحادثتين.
2013... كان عاما قياسيا بحوادث "إف - 16 سي" لأن عدد الحوادث وصل لـ 7 طائرات منها حادثة تصادم طائرتين من نفس النوع في الجو.
2015... شهد حادثتين لمقاتلة "إف - 16 سي" وأخرى "إف - 16 سي إم".
2016... وقعت 4 حوادث للمقاتلة، أحدها طراز "إف - 16 سي" واثنين "إف - 16 سي إم" و"إف - 16 سي جيه".
2017... شهد وقوع حادثين لمقاتلات
"إف - 16".
2018... شهد وقوع 3 حوادث لـ "إف - 16 سي" واثنين "إف - 16 سي إم".
2020... تعرضت 3 طائرات لحوادث شملت "إف - 16 سي" و"إف - 16 سي إم" و"إف - 16 سي جيه".
2021... شهد وقوع حادث واحد لمقاتلة "إف - 16".
وبحسب إحصائيات المجلة، فإن عامي 2014 و2019 لم يشهدا حوادث لمقاتلات "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي
، بينما وصل إجمالي عدد الحوادث إلى 27 حادثا في 11 عاما.
وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، تحطم مقاتلة
"إف - 16" تابعة له خلال مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.
وتنتمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية، وهي طائرة أمريكية يستخدمها الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم.