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تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة
تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة
أعلنت الحكومة التونسية إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية متوجهة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وضبط 805 أشخاص خلال ليلة واحدة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:36+0000
2023-05-07T07:36+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، مساء السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال البيان إن وحدات من الحرس الوطني في "صفاقس والمهدية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 مايو/ أيار الجاري من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 782 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".وأضاف البيان أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس في نابل تمكنت هي الأخرى خلال نفس الليلة، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 23 مجتازا تونسيا.وأوضح الجبابلي أن النيابة العامة شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجتازين.وشهدت تونس خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا.وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضيوبحسب البيانات الإيطالية فإن أكثر من 44 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا أو حاولوا عبور وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس منذ بداية العام، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة الثانية كطريق للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230101/السلطات-التونسية-إحباط-6-محاولات-هجرة-وإنقاذ-108-أشخاص-تعرضت-مراكبهم-للغرق-ليلة-رأس-السنة-1071818247.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم العربي, الأخبار

تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة

07:36 GMT 07.05.2023
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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أعلنت الحكومة التونسية إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية متوجهة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وضبط 805 أشخاص خلال ليلة واحدة.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، مساء السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
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وقال البيان إن وحدات من الحرس الوطني في "صفاقس والمهدية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 مايو/ أيار الجاري من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 782 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس في نابل تمكنت هي الأخرى خلال نفس الليلة، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 23 مجتازا تونسيا.
وأوضح الجبابلي أن النيابة العامة شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجتازين.
وشهدت تونس خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا.
وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضي
وبحسب البيانات الإيطالية فإن أكثر من 44 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا أو حاولوا عبور وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس منذ بداية العام، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة الثانية كطريق للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.
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