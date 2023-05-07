عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/مفوضية-اللاجئين-أكثر-من-60-ألف-سوداني-دخلوا-الأراضي-المصرية-حتى-الآن-1076766293.html
مفوضية اللاجئين: أكثر من 60 ألف سوداني دخلوا الأراضي المصرية حتى الآن
مفوضية اللاجئين: أكثر من 60 ألف سوداني دخلوا الأراضي المصرية حتى الآن
كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الآن، في ظل... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T16:33+0000
2023-05-07T16:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076156045_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0829c89eaee45cd37f4bf99832a2b6f9.jpg
وقالت المفوضية في تغريدة بحسابها على تويتر: "أكثر من 64000 شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيا".وأضافت أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في لقاء لصحيفة The Asahi Shimbun اليابانية، أدلى به يوم 29 أبريل/ نيسان الماضي أن هناك المزيد من السودانيين يصلون إلى مصر، وهو ما يجعل القاهرة قد "تواجه صعوبات"، وأن المنطقة كلها ستتأثر بما يحدث في السودان.وقال السيسي إن مصر تستضيف حاليا بين 8 و9 مليون لاجئ من السودان ومناطق أخرى مثل ليبيا وسوريا واليمن، ونعتبرهم جميعا ضيوف.واعتبر الرئيس المصري أن الأزمة الروسية - الأوكرانية وآثارها الاقتصادية العالمية تجعل من قبول مصر لسودانيين جدد يؤدي إلى "تأثيرات صعبة، حيث تواجه مصر تضخما وأزمة اقتصادية كبيرة، كما أن الأسعار تواصل الارتفاع".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة، قبل أن يتوجه ممثلون عنهما يوم الجمعة إلى مدينة جدة لإجراء مباحثات انطلاقا من مبادرة سعودية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/السيسي-مصر-تواجه-صعوبات-اقتصادية-إذا-استقبلت-مزيدا-من-السودانيين-1076594917.html
https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-تشكيل-لجنة-اتصال-بالجامعة-العربية-تعمل-على-وقف-النار-بالسودان-1076760591.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076156045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff61eac76fe211dc562f3c8a476b4127.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

مفوضية اللاجئين: أكثر من 60 ألف سوداني دخلوا الأراضي المصرية حتى الآن

16:33 GMT 07.05.2023
© AFP 2023الناس يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية في الخرطوم في 19 أبريل 2023 ، عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
الناس يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية في الخرطوم في 19 أبريل 2023 ، عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الآن، في ظل احتدام المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع.
وقالت المفوضية في تغريدة بحسابها على تويتر: "أكثر من 64000 شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيا".
وأضافت أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في لقاء لصحيفة The Asahi Shimbun اليابانية، أدلى به يوم 29 أبريل/ نيسان الماضي أن هناك المزيد من السودانيين يصلون إلى مصر، وهو ما يجعل القاهرة قد "تواجه صعوبات"، وأن المنطقة كلها ستتأثر بما يحدث في السودان.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
السيسي: مصر تواجه صعوبات اقتصادية إذا استقبلت مزيدا من السودانيين
3 مايو, 07:48 GMT
وقال السيسي إن مصر تستضيف حاليا بين 8 و9 مليون لاجئ من السودان ومناطق أخرى مثل ليبيا وسوريا واليمن، ونعتبرهم جميعا ضيوف.
واعتبر الرئيس المصري أن الأزمة الروسية - الأوكرانية وآثارها الاقتصادية العالمية تجعل من قبول مصر لسودانيين جدد يؤدي إلى "تأثيرات صعبة، حيث تواجه مصر تضخما وأزمة اقتصادية كبيرة، كما أن الأسعار تواصل الارتفاع".
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل لجنة اتصال بالجامعة العربية تعمل على وقف النار بالسودان
13:40 GMT
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة، قبل أن يتوجه ممثلون عنهما يوم الجمعة إلى مدينة جدة لإجراء مباحثات انطلاقا من مبادرة سعودية أمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала