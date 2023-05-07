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https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الخارجية-العراقي-لـسبوتنيك-اللجنة-المعنية-بمتابعة-قرار-عودة-سوريا-تعمل-داخليا-وخارجيا-1076761980.html
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": اللجنة المعنية بمتابعة قرار عودة سوريا تعمل داخليا وخارجيا
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": اللجنة المعنية بمتابعة قرار عودة سوريا تعمل داخليا وخارجيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود قرار عودة سوريا للجامعة العربية تعمل على المستويين... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:27+0000
2023-05-07T14:41+0000
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وأضاف في رده على تساؤل "سبوتنيك"، أن طبيعة الحوار لم تحدد بعد، لكن اللجنة ستلعب دورا في متابعة الملف السوري والتقارب مع السياسة السورية والدول الأخرى، كما أنها لا تلعب دورا في اتجاه واحد، بل تلعب دورا تجاه الخارج والداخل.وأثنى الوزير على قرار عودة سوريا للجامعة، مشيرا إلى ضرورة دعم الحفاظ على السيادة السورية ووحدة الأراضي ودعم الاستقرار.وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة اليوم على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بعد غياب دام أكثر من 11 عاما.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الصحاف قوله إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".وأضاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".وكانت مصادر لوكالة "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأن مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مطروح على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد.وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب المغلق، قد انطلق صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يبحث مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف مشاركتها في جميع اللجان.ويشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قد صرح، أمس السبت، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/استمرار-المشاورات-بين-وزراء-الخارجية-العرب-والأغلبية-تؤيد-عودة-سوريا-1076750803.html
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وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": اللجنة المعنية بمتابعة قرار عودة سوريا تعمل داخليا وخارجيا

14:27 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 14:41 GMT 07.05.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود قرار عودة سوريا للجامعة العربية تعمل على المستويين الداخلي السوري والخارجي.
وأضاف في رده على تساؤل "سبوتنيك"، أن طبيعة الحوار لم تحدد بعد، لكن اللجنة ستلعب دورا في متابعة الملف السوري والتقارب مع السياسة السورية والدول الأخرى، كما أنها لا تلعب دورا في اتجاه واحد، بل تلعب دورا تجاه الخارج والداخل.
مشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن عودة سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
استمرار المشاورات بين وزراء الخارجية العرب والأغلبية تؤيد عودة سوريا
10:02 GMT
وأثنى الوزير على قرار عودة سوريا للجامعة، مشيرا إلى ضرورة دعم الحفاظ على السيادة السورية ووحدة الأراضي ودعم الاستقرار.
وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة اليوم على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بعد غياب دام أكثر من 11 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الصحاف قوله إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
وزير الخارجية المصري: اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية
13:24 GMT
وكانت مصادر لوكالة "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأن مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مطروح على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب المغلق، قد انطلق صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يبحث مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف مشاركتها في جميع اللجان.
ويشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قد صرح، أمس السبت، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المنظمة.
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