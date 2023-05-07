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وزير الخارجية المصري: اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية
وزير الخارجية المصري: اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية
أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، عن "اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:24+0000
2023-05-07T13:45+0000
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وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجاامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، "نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية".وكشف وزير الخارجية المصري، عن "اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-العراقية-وزراء-الخارجية-العرب-وافقوا-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076752900.html
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جامعة الدول العربية, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي
جامعة الدول العربية, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي

وزير الخارجية المصري: اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية

13:24 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 07.05.2023)
© Sputnik . mohamed Hemidaوزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، عن "اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية".
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجاامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، "نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية".
وكشف وزير الخارجية المصري، عن "اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية".
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الخارجية العراقية: وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
11:35 GMT
وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟ - سبوتنيك عربي
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عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟
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