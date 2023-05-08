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https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الطاقة-الإيراني-يعلن-التوصل-لاتفاقات-جيدة-مع-العراق-لحل-قضايا-المياه-1076796157.html
وزير الطاقة الإيراني يعلن التوصل لاتفاقات جيدة مع العراق لحل قضايا المياه
وزير الطاقة الإيراني يعلن التوصل لاتفاقات جيدة مع العراق لحل قضايا المياه
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، "توصل إيران والعراق إلى اتفاقات جيدة لحل قضايا المياه"، مشيرا أن "لجنة التعاون المشتركة المعنية بمناقشة قضايا... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T17:50+0000
2023-05-08T17:50+0000
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وأكد محرابيان، في تصريحات من العاصمة العراقية، التي يزورها للمشاركة في مؤتمر المياه الدولي، على "ضرورة عدم تسييس موضوع المياه بين البلدين"، موضحا أن "قضايا المياه هي تابعة للوضع الإقليمي والاجتماعي والفني تماما"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: "يتعين على الاختصاصيين تبني دراسات وإجراء مفاوضات بهدف حل القضايا ذات الصلة، في أطرها القانونية والتخصصية"، لافتا إلى أن "مؤشرات الأمطار في المنطقة سجلت تراجعا إلى جانب التغيرات المناخية، والتي أدت إلى اتساع رقعة الجفاف داخل المنطقة".وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الأحد، "الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه".وقال وكيل وزارة الموارد، رائد الجشعمي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الطرفين تفاعلا مع مطالب العراق الذي دعا فيها إلى الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع".وأكد أن "العراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".وأجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت الماضي، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.كما أكد السوداني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: "العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/مباحثات-عراقية-إيرانية-حول-شح-المياه-والكهرباء-1076738908.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار إيران

وزير الطاقة الإيراني يعلن التوصل لاتفاقات جيدة مع العراق لحل قضايا المياه

17:50 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubayeتُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye
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أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، "توصل إيران والعراق إلى اتفاقات جيدة لحل قضايا المياه"، مشيرا أن "لجنة التعاون المشتركة المعنية بمناقشة قضايا المياه تعطلت منذ 2012، لكن البلدين توصلا خلال العام الماضي إلى اتفاقات جيدة في هذا الخصوص".
وأكد محرابيان، في تصريحات من العاصمة العراقية، التي يزورها للمشاركة في مؤتمر المياه الدولي، على "ضرورة عدم تسييس موضوع المياه بين البلدين"، موضحا أن "قضايا المياه هي تابعة للوضع الإقليمي والاجتماعي والفني تماما"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه
أمس, 20:04 GMT
وأضاف: "يتعين على الاختصاصيين تبني دراسات وإجراء مفاوضات بهدف حل القضايا ذات الصلة، في أطرها القانونية والتخصصية"، لافتا إلى أن "مؤشرات الأمطار في المنطقة سجلت تراجعا إلى جانب التغيرات المناخية، والتي أدت إلى اتساع رقعة الجفاف داخل المنطقة".
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الأحد، "الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه".
وقال وكيل وزارة الموارد، رائد الجشعمي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الطرفين تفاعلا مع مطالب العراق الذي دعا فيها إلى الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع".
وأكد أن "العراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء
6 مايو, 19:19 GMT
وأجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت الماضي، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.
كما أكد السوداني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: "العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".
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