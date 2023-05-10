https://sputnikarabic.ae/20230510/بوسكيتس-يودع-برشلونة-و3-أندية-سعودية-تتنافس-على-ضمه-1076885224.html

بوسكيتس يودع برشلونة و3 أندية سعودية تتنافس على ضمه

بوسكيتس يودع برشلونة و3 أندية سعودية تتنافس على ضمه

ودع سيرجيو بوسكيتس، لاعب الوسط الإسباني، نادي برشلونة، لينهي مسيرته الطويلة في كامب نو، استعدادا لبدء مرحلة جديدة وسط تقارير حول عروض من 3 أندية سعودية تتنافس... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T15:17+0000

2023-05-10T15:17+0000

2023-05-10T15:17+0000

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جاء ذلك في تدوينة نشرها، اليوم الأربعاء، في صفحته الرسمية على "تويتر"، أعلن فيها انتهاء مسيرته مع النادي الكتالوني في يونيو/ حزيران المقبل، مع نهاية عقده.ورفض بوسكيتس عرضا قدمه نادي برشلونة لتجديد عقده، واستقر على الرحيل عن النادي.ولفت النجم الإسباني إلى أن مسيرته مع برشلونة بدأت بمشاهدة مباريات الفريق على التلفزيون قبل أن يصبح جزءا من الفريق، مضيفا: "حلمت بأن أكون ضمن صفوف الفريق وهذا ما حدث".وتابع: "عندما كنت صغيرا… لم أكن لأصدق أنني سأصل إلى الفريق وألعب معه 15 موسما شملت أكثر من 700 مباراة".وذكرت تقارير صحفية أن 3 أندية سعودية تتنافس للحصول على خدمات بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة، وهي الهلال والنصر والشباب.كما ذكرت أن وكيل اللاعب موجود في الرياض لمناقشة العروض المتاحة حاليا، مشيرة إلى أن اللعب في دوري روشن السعودي هو الاحتمال الأكبر بالنسبة للاعب الإسباني، رغم عدم استبعاد انتقاله للدوري الأمريكي.يذكر أن سيرجيو بوسكيتس، 34 عاما، تمكن من حصد العديد من الألقاب وحقق 8 بطولات بينها 3 بطولات في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي, نادي برشلونة