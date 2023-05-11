https://sputnikarabic.ae/20230511/إصابة-أكثر-من-30-شخصا-في-انفجار-شقة-قرب-مدينة-دوسلدورف-الألمانية-1076931550.html
إصابة أكثر من 30 شخصا في انفجار شقة قرب مدينة دوسلدورف الألمانية
إصابة أكثر من 30 شخصا في انفجار شقة قرب مدينة دوسلدورف الألمانية
قالت شرطة مدينة ميتمان الألمانية، مساء أمس الخميس، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة انفجار في شقة بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T23:38+0000
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سبوتنيك. ووقع الانفجار فى شقة فى مبنى متعدد الطوابق بالقرب من دوسلدورف، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الشخص الذي يُزعم أنه متورط في الانفجار.وأضافت الشرطة إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 57 عاما، كان يملك الشقة التي عثر فيها لاحقا على جثة، وكانت الشرطة تجري تحقيقاتها حول الحادث.وكانت عناصر من شرطة منطقة ميتمان قد انتقلت إلى مبنى سكني في شارع برلينر، بناء على مكالمة من رجل في شقة بالطابق الحادي عشر، وحدث الانفجار مباشرة بعدما فتح الرجل الباب لرجال الشرطة، وترجح الشرطة أن المشتبه به هو من أشعل حريقا بما جعل من الصعب دخول الشقة والتحقيق فيها.وأصيب خلال الحادث ضابطة شرطة تبلغ من العمر 25 عامًا وضابط شرطة يبلغ من العمر 29 عاما، مضيفة أن حالتهما ليست خطيرة.كما أصيب في الحادث سبعة من رجال الإطفاء، ثلاثة منهم في حالة حرجة والآخرون إصاباتهم بالغة، وقالت الشرطة إن 22 شخصا آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.واختتم البيان بأن مكتب المدعي العام في دوسلدورف يحقق في الحادث باعتباره محاولة قتل أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الشرطة-الألمانية-تعيق-موكب-الفوج-الخالد-احتفالا-بعيد-النصر-1076832904.html
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إصابة أكثر من 30 شخصا في انفجار شقة قرب مدينة دوسلدورف الألمانية
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قالت شرطة مدينة ميتمان الألمانية، مساء أمس الخميس، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة انفجار في شقة بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية.
سبوتنيك. ووقع الانفجار فى شقة فى مبنى متعدد الطوابق بالقرب من دوسلدورف، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الشخص الذي يُزعم أنه متورط في الانفجار.
وأضافت الشرطة
إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 57 عاما، كان يملك الشقة التي عثر فيها لاحقا على جثة، وكانت الشرطة تجري تحقيقاتها حول الحادث.
وكانت عناصر من شرطة منطقة ميتمان قد انتقلت إلى مبنى سكني في شارع برلينر، بناء على مكالمة من رجل في شقة بالطابق الحادي عشر، وحدث الانفجار مباشرة بعدما فتح الرجل الباب لرجال الشرطة، وترجح الشرطة أن المشتبه به
هو من أشعل حريقا بما جعل من الصعب دخول الشقة والتحقيق فيها.
وأصيب خلال الحادث ضابطة شرطة تبلغ من العمر 25 عامًا وضابط شرطة يبلغ من العمر 29 عاما، مضيفة أن حالتهما ليست خطيرة.
كما أصيب في الحادث سبعة من رجال الإطفاء، ثلاثة منهم في حالة حرجة والآخرون إصاباتهم بالغة، وقالت الشرطة إن 22 شخصا آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.
واختتم البيان بأن مكتب المدعي العام في دوسلدورف يحقق في الحادث باعتباره محاولة قتل أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص.