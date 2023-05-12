https://sputnikarabic.ae/20230512/إصابة-برلماني-روسي-و6-أطفال-إثر-هجوم-صاروخي-على-لوغانسك-1076973789.html
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
أصيب نائب مجلس الدوما الروسي، فيكتور فودولاتسكي، وستة أطفال إثر هجوم صاروخي على جمهورية لوغانسك الشعبية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T21:45+0000
2023-05-12T21:45+0000
2023-05-12T21:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك- سبوتنيك. وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن فودولاتسكي والأطفال الستة أصيبوا في هجوم صاروخي مساء الجمعة، بعدما شارك فودولاتسكي في احتفالات تأسيس جمهورية لوغانسك.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع، مشيرا إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.يذكر أن تلك الأعمال العدائية تأتي بالتزامن مع احتفال جمهورية لوغانسك الشعبية أمس الجمعة الـ12 من مايو/ أيار بيوم الجمهورية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230417/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-لوغانسك-براجمات-هيمارس-الأمريكية-1076005030.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076908188_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_16f1deee124013bf3879a216f5c78976.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
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أصيب نائب مجلس الدوما الروسي، فيكتور فودولاتسكي، وستة أطفال إثر هجوم صاروخي على جمهورية لوغانسك الشعبية.
لوغانسك- سبوتنيك. وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن فودولاتسكي والأطفال الستة أصيبوا في هجوم صاروخي
مساء الجمعة، بعدما شارك فودولاتسكي في احتفالات تأسيس جمهورية لوغانسك.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع، مشيرا إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.
يذكر أن تلك الأعمال العدائية تأتي بالتزامن مع احتفال جمهورية لوغانسك الشعبية أمس الجمعة الـ12 من مايو/ أيار بيوم الجمهورية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.