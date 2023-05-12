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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إصابة-برلماني-روسي-و6-أطفال-إثر-هجوم-صاروخي-على-لوغانسك-1076973789.html
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
أصيب نائب مجلس الدوما الروسي، فيكتور فودولاتسكي، وستة أطفال إثر هجوم صاروخي على جمهورية لوغانسك الشعبية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T21:45+0000
2023-05-12T21:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
سلاح روسيا
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لوغانسك- سبوتنيك. وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن فودولاتسكي والأطفال الستة أصيبوا في هجوم صاروخي مساء الجمعة، بعدما شارك فودولاتسكي في احتفالات تأسيس جمهورية لوغانسك.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع، مشيرا إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.يذكر أن تلك الأعمال العدائية تأتي بالتزامن مع احتفال جمهورية لوغانسك الشعبية أمس الجمعة الـ12 من مايو/ أيار بيوم الجمهورية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230417/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-لوغانسك-براجمات-هيمارس-الأمريكية-1076005030.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا

إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك

21:45 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov
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أصيب نائب مجلس الدوما الروسي، فيكتور فودولاتسكي، وستة أطفال إثر هجوم صاروخي على جمهورية لوغانسك الشعبية.
لوغانسك- سبوتنيك. وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن فودولاتسكي والأطفال الستة أصيبوا في هجوم صاروخي مساء الجمعة، بعدما شارك فودولاتسكي في احتفالات تأسيس جمهورية لوغانسك.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع، مشيرا إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.
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يذكر أن تلك الأعمال العدائية تأتي بالتزامن مع احتفال جمهورية لوغانسك الشعبية أمس الجمعة الـ12 من مايو/ أيار بيوم الجمهورية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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