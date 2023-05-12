https://sputnikarabic.ae/20230512/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-بعض-مقاطعات-وسط-وجنوب-أوكرانيا-1076974071.html
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T22:46+0000
2023-05-12T22:46+0000
2023-05-12T23:35+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي في عدد من المقاطعات في وسط وجنوب أوكرانيا وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وأعلنت حالة تأهب جوي، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.وأفادت الخريطة الإلكترونية بأن إطلاق صافرات الإنذار حالياَ جاء في مقاطعات، نيكولايف، وأوديسا، وكيروفوغراد، وتشيركاسي، وتشيرنيغيف وسومي، وكذلك في أجزاء من مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-المجوقلة-تحبط-هجوما-أوكرانيا-غربي-أرتيوموفسك--1076944624.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
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إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
22:46 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 23:35 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي في عدد من المقاطعات في وسط وجنوب أوكرانيا وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وأعلنت حالة تأهب جوي، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الخريطة الإلكترونية بأن إطلاق صافرات الإنذار حالياَ جاء في مقاطعات، نيكولايف، وأوديسا، وكيروفوغراد، وتشيركاسي، وتشيرنيغيف وسومي، وكذلك في أجزاء من مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.