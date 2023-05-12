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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-بعض-مقاطعات-وسط-وجنوب-أوكرانيا-1076974071.html
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T22:46+0000
2023-05-12T23:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي في عدد من المقاطعات في وسط وجنوب أوكرانيا وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وأعلنت حالة تأهب جوي، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.وأفادت الخريطة الإلكترونية بأن إطلاق صافرات الإنذار حالياَ جاء في مقاطعات، نيكولايف، وأوديسا، وكيروفوغراد، وتشيركاسي، وتشيرنيغيف وسومي، وكذلك في أجزاء من مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-المجوقلة-تحبط-هجوما-أوكرانيا-غربي-أرتيوموفسك--1076944624.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا

22:46 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 23:35 GMT 12.05.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي في عدد من المقاطعات في وسط وجنوب أوكرانيا وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأعلنت حالة تأهب جوي، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية "المجوقلة" تحبط هجوما أوكرانيا غربي أرتيوموفسك
10:51 GMT
وأفادت الخريطة الإلكترونية بأن إطلاق صافرات الإنذار حالياَ جاء في مقاطعات، نيكولايف، وأوديسا، وكيروفوغراد، وتشيركاسي، وتشيرنيغيف وسومي، وكذلك في أجزاء من مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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