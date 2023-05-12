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https://sputnikarabic.ae/20230512/الحكومة-السودانية-مطارات-الخرطوم-وبورتسودان-ووادي-سيدنا-جاهزة-لاستقبال-المساعدات-1076966892.html
الحكومة السودانية: مطارات الخرطوم وبورتسودان ‏ووادي سيدنا جاهزة لاستقبال المساعدات
الحكومة السودانية: مطارات الخرطوم وبورتسودان ‏ووادي سيدنا جاهزة لاستقبال المساعدات
أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الجمعة، جاهزية مطار الخرطوم الدولي ومطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا، ‏لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T17:09+0000
2023-05-12T17:09+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم أنه "إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء أمس الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان"، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية.ونوّه مجلس الوزراء حسب البيان "بكل المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين".ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس الخميس، في مدنية جدة السعودية على إعلان يمهد الطريق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصرين والمتضررين من آثار الحرب الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع المواصلة منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي.يشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي، خرج من الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وما زلت الاشتباكات مستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، رغم توقيع الطرفين لإعلان جدة.
https://sputnikarabic.ae/20230512/وزير-الخاجية-السعودي-اتفاق-جدة-الأولي-بشأن-السودان-ستتبعه-خطوات-أخرى-1076933504.html
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أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, السعودية
أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, السعودية

الحكومة السودانية: مطارات الخرطوم وبورتسودان ‏ووادي سيدنا جاهزة لاستقبال المساعدات

17:09 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
مطار الخرطوم الدولي
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الجمعة، جاهزية مطار الخرطوم الدولي ومطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا، ‏لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان الذي جاء بعد إعلان جدة، للشأن الإنساني، الموقع بين قوات المسلحة السودانية ‏وقوات الدعم السريع، أمس الخميس‎.
الخرطوم - سبوتنيك. وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم أنه "إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء أمس الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان"، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
ونوّه مجلس الوزراء حسب البيان "بكل المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين".
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ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس الخميس، في مدنية جدة السعودية على إعلان يمهد الطريق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصرين والمتضررين من آثار الحرب الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع المواصلة منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي.
يشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي، خرج من الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وما زلت الاشتباكات مستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، رغم توقيع الطرفين لإعلان جدة.
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