https://sputnikarabic.ae/20230513/بلينكين-يبحث-مع-نظير-الأوكراني-الاستعدادات-لشن-هجوم-مضاد-1076974443.html
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T00:06+0000
2023-05-13T00:06+0000
2023-05-13T00:06+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، أن بلينكين وكوليبا ناقشا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، ومن بينها مساهمة الشركاء الدوليين في نجاح الهجوم المضاد".وشدد بلينكين إلى أن "سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام وللأمن في أوروبا، مجددا التزام بلاده بمحاسبة روسيا، كما كرر تعهد الرئيس بايدن بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد.وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أعلن أوائل أبريل/ نيسان أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقرراً في 30 أبريل.وصرحت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراضي مناطق روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الهجوم على القرم سيعني تصعيدا للصراع، وحث السلطات الأوكرانية على فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاماً حتمياً " باستخدام أي نوع من الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد ومساهمة شركاء كييف فيه.
واشنطن- سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، أن بلينكين وكوليبا ناقشا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، ومن بينها مساهمة الشركاء الدوليين في نجاح الهجوم المضاد".
وشدد بلينكين إلى أن "سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام وللأمن في أوروبا، مجددا التزام بلاده بمحاسبة روسيا، كما كرر تعهد الرئيس بايدن بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا
".
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد
.
وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أعلن أوائل أبريل/ نيسان أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقرراً في 30 أبريل.
وصرحت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراضي مناطق روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.
ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الهجوم على القرم سيعني تصعيدا للصراع، وحث السلطات الأوكرانية على فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاماً حتمياً " باستخدام أي نوع من الأسلحة.