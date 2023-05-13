عربي
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بلينكين-يبحث-مع-نظير-الأوكراني-الاستعدادات-لشن-هجوم-مضاد-1076974443.html
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T00:06+0000
2023-05-13T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، أن بلينكين وكوليبا ناقشا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، ومن بينها مساهمة الشركاء الدوليين في نجاح الهجوم المضاد".وشدد بلينكين إلى أن "سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام وللأمن في أوروبا، مجددا التزام بلاده بمحاسبة روسيا، كما كرر تعهد الرئيس بايدن بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد.وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أعلن أوائل أبريل/ نيسان أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقرراً في 30 أبريل.وصرحت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراضي مناطق روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الهجوم على القرم سيعني تصعيدا للصراع، وحث السلطات الأوكرانية على فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاماً حتمياً " باستخدام أي نوع من الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد

00:06 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد ومساهمة شركاء كييف فيه.
واشنطن- سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، أن بلينكين وكوليبا ناقشا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، ومن بينها مساهمة الشركاء الدوليين في نجاح الهجوم المضاد".
وشدد بلينكين إلى أن "سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام وللأمن في أوروبا، مجددا التزام بلاده بمحاسبة روسيا، كما كرر تعهد الرئيس بايدن بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
8 مايو, 05:38 GMT
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد.
وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أعلن أوائل أبريل/ نيسان أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقرراً في 30 أبريل.
وصرحت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراضي مناطق روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.
ويرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الهجوم على القرم سيعني تصعيدا للصراع، وحث السلطات الأوكرانية على فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاماً حتمياً " باستخدام أي نوع من الأسلحة.
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