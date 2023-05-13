https://sputnikarabic.ae/20230513/قائد-فيلق-القدس-ندعم-محور-المقاومة-الفلسطينية-حتى-زوال-الكيان-الصهيوني-بشكل-كامل-1076980397.html

قائد فيلق القدس: ندعم محور المقاومة الفلسطينية حتى زوال الكيان الصهيوني بشكل كامل

قائد فيلق القدس: ندعم محور المقاومة الفلسطينية حتى زوال الكيان الصهيوني بشكل كامل

شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، أن إيران تدعم ‏محور المقاومة الفلسطينية حتى تزول إسرائيل بشكل كامل.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T08:57+0000

2023-05-13T08:57+0000

2023-05-13T09:11+0000

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جاء ذلك خلال كلمة لإسماعيل قآني، أمس الجمعة، خلال الاحتفال بالمراسم السنوية الـ14 "لأدب الجهاد والمقاومة"، وذكرى تأسيس قوات فرقة "فاطميون" للدفاع عن المقدسات، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الشباب الفلسطينيين ينفذون في بعض الأيام 30 عملية في الضفة الغربية، مؤكدا أنوقال: "لقد أخذت كلمة المقاومة معنى جديدا، في ظل وجود الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة، وحلم الإمام الذي كان تشكيل التعبئة في العالم الإسلامي، قد أصبح حقيقة مع تشكيل هذه التيارات، وكذلك جبهة المقاومة في لبنان واليمن وسوريا، ووصلت إلى نقطة بحيث أن فصائل المقاومة في فلسطين تنفذ في بعض الأيام أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية وجعلت كيان الاحتلال يشعر بالعجز".وأردف: "من أجل دعم الشباب الفلسطيني، ندعم هذا المحور القوي البطل بقدر ما نستطيع، قولا وفعلا، ونعمل معا حتى زوال كامل الكيان الصهيوني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وشنت إسرائيل منذ يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230211/قائد-فيلق-القدس-في-الحرس-الثوري-الإيراني-يتفقد-مناطق-الزلزال-في-سوريا-فيديو-1073370965.html

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