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إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول العمليات في "الجهاد الإسلامي" بغزة
إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول العمليات في "الجهاد الإسلامي" بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T17:20+0000
2023-05-12T17:20+0000
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وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": في عملية مشتركة مع (جهاز الأمن العام) الشاباك، هاجم الجيش الإسرائيلي واغتال في شقة استخدمت كمخبأ، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إياد الحسني، قائد ملف عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله".وأضاف "قاد الحسني ملف العمليات في المنظمة وكجزء من هذا كان شخصية مهمة في الإدارة القتالية للمنظمة واتخاذ القرار. جنبا إلى جنب معه، تم اغتيال ناشط آخر في الجهاد الإسلامي".ونشر الجيش، صورة لرئيس أركانه هرتسي هاليفي في غرفة العمليات خلال إشرافه على عملية اغتيال الحسني، كما نشر صورة لقادة "سرايا القدس" الستة الذين قتلوا على يد إسرائيل منذ بدء عملية التصعيد الأخيرة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أبلغت إسرائيل مصر، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إطلاق-970-صاروخا-من-غزة-تجاه-إسرائيل-واعتراض-296-منها-1076961647.html
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول العمليات في "الجهاد الإسلامي" بغزة

17:20 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ / مقاتلة F-15 الإسرائيلية
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ /
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": في عملية مشتركة مع (جهاز الأمن العام) الشاباك، هاجم الجيش الإسرائيلي واغتال في شقة استخدمت كمخبأ، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إياد الحسني، قائد ملف عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله".
وأضاف "قاد الحسني ملف العمليات في المنظمة وكجزء من هذا كان شخصية مهمة في الإدارة القتالية للمنظمة واتخاذ القرار. جنبا إلى جنب معه، تم اغتيال ناشط آخر في الجهاد الإسلامي".
ونشر الجيش، صورة لرئيس أركانه هرتسي هاليفي في غرفة العمليات خلال إشرافه على عملية اغتيال الحسني، كما نشر صورة لقادة "سرايا القدس" الستة الذين قتلوا على يد إسرائيل منذ بدء عملية التصعيد الأخيرة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أبلغت إسرائيل مصر، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس.
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".
وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).
وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
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