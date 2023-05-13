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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/قوات-مجموعة-دنيبر-الروسية-تدمر-المدفعية-الأوكرانية-على-محور-خيرسون-1076975055.html
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون
تمكنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T02:36+0000
2023-05-13T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. جاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية، ألكسي روليف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك".وأوضح روليف: "ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة قوات "دنيبر" على محور خيرسون، إصابات نارية بمواقع أطقم المدفعية وقذائف الهاون التابعة للقوميين الأوكرانيين في مناطق بلدات، إيفانوفكا وأنتونوفكا وتياغينكا، كما تم تدمير مدفعية هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون من طراز "دي-30" وقوة بشرية معادية ".وأضاف رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية إلى أنه تم تحييد ثلاث طائرات استطلاع مسيرة في مناطق بلدات زيلينوفكا وكرينكي وغولايا بريستان.وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.يذكر أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تفعيل-الدفاعات-الجوية-في-ضواحي-كييف-1076974581.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/بلينكين-يبحث-مع-نظير-الأوكراني-الاستعدادات-لشن-هجوم-مضاد-1076974443.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون

02:36 GMT 13.05.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورانفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . РИА Новости
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تمكنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي.
موسكو- سبوتنيك. جاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية، ألكسي روليف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك".
وأوضح روليف: "ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة قوات "دنيبر" على محور خيرسون، إصابات نارية بمواقع أطقم المدفعية وقذائف الهاون التابعة للقوميين الأوكرانيين في مناطق بلدات، إيفانوفكا وأنتونوفكا وتياغينكا، كما تم تدمير مدفعية هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون من طراز "دي-30" وقوة بشرية معادية ".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
01:01 GMT
وأضاف رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية إلى أنه تم تحييد ثلاث طائرات استطلاع مسيرة في مناطق بلدات زيلينوفكا وكرينكي وغولايا بريستان.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
00:06 GMT
يذكر أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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