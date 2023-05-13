https://sputnikarabic.ae/20230513/قوات-مجموعة-دنيبر-الروسية-تدمر-المدفعية-الأوكرانية-على-محور-خيرسون-1076975055.html

قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون

قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون

تمكنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T02:36+0000

2023-05-13T02:36+0000

2023-05-13T02:36+0000

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موسكو- سبوتنيك. جاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية، ألكسي روليف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك".وأوضح روليف: "ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة قوات "دنيبر" على محور خيرسون، إصابات نارية بمواقع أطقم المدفعية وقذائف الهاون التابعة للقوميين الأوكرانيين في مناطق بلدات، إيفانوفكا وأنتونوفكا وتياغينكا، كما تم تدمير مدفعية هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون من طراز "دي-30" وقوة بشرية معادية ".وأضاف رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية إلى أنه تم تحييد ثلاث طائرات استطلاع مسيرة في مناطق بلدات زيلينوفكا وكرينكي وغولايا بريستان.وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.يذكر أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230513/تفعيل-الدفاعات-الجوية-في-ضواحي-كييف-1076974581.html

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