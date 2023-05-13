https://sputnikarabic.ae/20230513/تفعيل-الدفاعات-الجوية-في-ضواحي-كييف-1076974581.html
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T01:01+0000
2023-05-13T01:01+0000
2023-05-13T01:13+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.يتبع...
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سبوتنيك عربي
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تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
01:01 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.