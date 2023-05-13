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تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تفعيل-الدفاعات-الجوية-في-ضواحي-كييف-1076974581.html
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T01:01+0000
2023-05-13T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.يتبع...
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تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف

01:01 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 13.05.2023)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
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أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.
يتبع...
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